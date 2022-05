El director de un colegio fue condenado "a hacer terapia" tras denuncias por violencia de género

El hombre fue denunciado por la docente en el 2018 por un hecho ocurrido el 4 de diciembre de ese año. En tanto, otras tres educadoras de la institución también formularon acusaciones formales ante la Justicia por agresión, abuso de autoridad y violencia de género, según publicó el medio local El Doce.

En el transcurso de estos años, el denunciado fue ascendido por el Ministerio de Educación provincial al cargo de director del colegio, mientras que las mujeres denunciantes fueron reubicadas en otras escuelas de la capital provincial.

De hecho, en el documento judicial con el fallo que condena al actual director consta que la denunciante “se desempeña desde el día 27 de mayo de 2019 en la escuela ‘Gobernador Emilio Flipe Olmos’” y que la cartera de Educación resolvió ese año “denegarle la solicitud de licencia por violencia de género” a la víctima.

“Durante el año 2019 seguí expuesta a la violencia psicológica, económica, verbal e institucional del vice director, quien es mi superior jerárquico. Tuve que convivir laboralmente con el agresor quien continuó con sus acciones de violencia”, declaró la mujer ante la Justicia.

Y agregó: “También me hizo descontar de mi sueldo, licencias médicas ya presentadas en el despacho de la escuela, siendo que estaban justificadas por Recursos Humanos; un Paro General que no hice; a su vez este año no me renovaron la continuidad de mi cargo como Subregente del turno mañana por lo que no cobré el sueldo por más de sesenta días”.