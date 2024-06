Violencia policial sin límite: así se defendieron los clientes de una reconocida pizzería

Si bien se desconoce cuál fue el inicio del conflicto, un video que se viralizó en redes sociales muestra a dos efectivos intentando entrar al lugar y siendo expulsados por las personas que allí se encontraban. Uno de los hombres que se encontraba en la pizzería empujó a los oficiales hasta sacarlos del sitio donde otras personas se encontraban consumiendo.

Mirá:

policia violenta en un local.mp4

Una jubilada fue atacada con gas pimienta luego de que se le cayera su celular

A lo largo de la jornada, diversos momentos tuvieron lugar en las inmediaciones del Congreso que se viralizaron rápidamente en redes sociales y en los medios masivos de comunicación. Uno de ellos fue el tremendo episodio que una jubilada vivió con dos gendarmes.

Según contó la señora, se le había caído el celular y una gendarme estaba intentando alcanzárselo, cuando de pronto otro efectivo llenó de gas pimienta su rostro, sin motivo aparente.

jubilada gas pimienta.mp4

Al ser consultado por Lautaro Maislin de C5N, la mujer dijo: "Quiero recuperar mi celular, porque me empujaron y se me cayó el celular. Yo dije 'mi celular, por favor, mi celular', y una gendarme se agachó y me lo iba a alcanzar, y cuando me lo iba a alcanzar un compañero de ella me tiró gas a los ojos", relató. Tras este duro momento que tuvo que vivir esta señora mayor, se pudo saber que logró recuperar su teléfono móvil.