Marcelo Porcel: detectan dispositivos de filmación encubiertos y reclaman que sea arrestado
El abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti reveló detalles de las pericias, cuestionó a la Justicia y volvió a pedir la detención inmediata del empresario.
La investigación judicial que tiene en la mira al empresario Marcelo Porcel por presuntos abusos sexuales denunciados por al menos una decena de menores sumó un elemento explosivo en las últimas horas: la detección de cámaras ocultas que, según la querella, habrían sido utilizadas para registrar imágenes dentro del ámbito íntimo de la vivienda familiar. Con este nuevo escenario, el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti volvió a manifestarse públicamente para explicar el resultado de las pericias técnicas y reiterar su pedido de indagatoria y detención del acusado, en una causa que continúa abierta y que, de acuerdo a su postura, ya cuenta con pruebas de peso.
"Se comprobó que grababa también a los chicos al poner cámaras ocultas en el baño o en las habitaciones. Esto se supo tras la prueba científica obtenida a través del peritaje informático de los dispositivos secuestrados en el domicilio particular de la familia Porcel", detalló Hawlena.
El letrado brindó precisiones en una entrevista radial y allí describió cómo avanza el expediente, al mismo tiempo que apuntó contra la actuación del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Manuel Bruniard, y contra la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, dirigida por Pablo Turano. En ese marco, sostuvo que las decisiones judiciales adoptadas hasta el momento no se condicen, a su entender, con la gravedad de los hechos denunciados ni con el material reunido durante la investigación.
"Las pericias confirmaron la existencia de cámaras ocultas al constatar que en su celular tenía screenshot de una videofilmación a través de un lente oculto que estaba orientado directamente sobre el cuadro de ducha del interior del baño del dormitorio de sus hijos", explicó el abogado.
Según expuso Hawlena, la ubicación de ese dispositivo no sería casual, sino que habría estado orientada a captar imágenes de otros menores que frecuentaban la vivienda. En esa línea, señaló que el foco del lente apuntaría a registrar a amigos de los hijos del empresario que se quedaban a dormir o compartían actividades deportivas, lo que amplía el universo de posibles víctimas que podrían aparecer en el material secuestrado.
Frente a este panorama, la querella impulsó nuevas medidas de prueba y reclamó que se permita avanzar con el análisis de las imágenes halladas. El abogado remarcó que todavía no se convocó a los padres de los chicos para que puedan identificar a quienes aparecen en los registros, algo que considera clave para profundizar la causa y determinar responsabilidades.
"Hemos pedido, no solamente la indagatoria por imputación de abuso sexual agravado por la condición de guardador y multiplicidad de víctimas, sino también por la entrega de dinero o algo a cambio para que la persona que lo recibe tenga alguna manifestación sexual, sumado a corrupción de menores agravada," destacó.
