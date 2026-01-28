Marcelo Porcel: detectan dispositivos de filmación encubiertos y reclaman que sea arrestado

"Las pericias confirmaron la existencia de cámaras ocultas al constatar que en su celular tenía screenshot de una videofilmación a través de un lente oculto que estaba orientado directamente sobre el cuadro de ducha del interior del baño del dormitorio de sus hijos", explicó el abogado.

Según expuso Hawlena, la ubicación de ese dispositivo no sería casual, sino que habría estado orientada a captar imágenes de otros menores que frecuentaban la vivienda. En esa línea, señaló que el foco del lente apuntaría a registrar a amigos de los hijos del empresario que se quedaban a dormir o compartían actividades deportivas, lo que amplía el universo de posibles víctimas que podrían aparecer en el material secuestrado.

Frente a este panorama, la querella impulsó nuevas medidas de prueba y reclamó que se permita avanzar con el análisis de las imágenes halladas. El abogado remarcó que todavía no se convocó a los padres de los chicos para que puedan identificar a quienes aparecen en los registros, algo que considera clave para profundizar la causa y determinar responsabilidades.

"Hemos pedido, no solamente la indagatoria por imputación de abuso sexual agravado por la condición de guardador y multiplicidad de víctimas, sino también por la entrega de dinero o algo a cambio para que la persona que lo recibe tenga alguna manifestación sexual, sumado a corrupción de menores agravada," destacó.