Violento intento de robo en la casa del periodista Alejandro Pueblas
El comunicador relató cómo enfrentó a los delincuentes y advirtió: “No me va a temblar el puso para matar a una persona que entra a robar a mi casa”.
En las últimas horas, Alejandro Pueblas volvió a atravesar una situación límite dentro de su propio hogar en La Plata. El comunicador reveló que delincuentes intentaron irrumpir en su vivienda y describió el dramático episodio, que —según contó— es el segundo que sufre en ese domicilio.
“Por suerte, estoy vivo. Esta vez tuvieron mala suerte porque estaba yo adentro”, expresó, marcando además que en la zona de Los Hornos los vecinos ya tienen identificados a los mismos grupos que operan una y otra vez.
Durante una entrevista con el ciclo radial Ensobrados, Pueblas explicó que los ladrones creyeron que la casa estaba vacía porque él había salido un momento, aunque sin alejarse demasiado. “Pensaron que me había ido porque salí, pero fui cerca de mi casa. Cuando me vieron, uno forzó el único lugar que había sin rejas, ingresó y vio que estaba mi pareja bañándose”, relató. El delincuente, sin embargo, se frenó al advertir que no estaba solo. “Como no se animó a seguir entrando, fue a buscar a cuatro más. Ahí, mi pareja me avisó y se encerró en el baño con un cuchillo”, detalló, describiendo el clima de tensión que se vivió puertas adentro.
Pueblas aseguró que al regresar se encontró directamente con los atacantes y reaccionó de inmediato. “Automáticamente llegué yo y los embestí con el auto en la puerta de mi casa. Los tuve que chocar y salieron corriendo”, afirmó. Su reacción no terminó allí: “Salí del auto gritando que estaba armado y se fueron”, agregó, todavía con la adrenalina del momento.
El periodista también lanzó duras críticas hacia la policía bonaerense, a la que acusó de actuar con lentitud y desinterés pese a conocer a los responsables. “Ya los tienen identificados, saben quiénes son y no hacen nada. El episodio fue a las 15 hs y vinieron a hacer las pericias criminalísticas a las 21 hs... Vinieron a lavarse las manos por el mal procedimiento”, cuestionó con evidente malestar.
En el cierre de su relato, Pueblas fue contundente respecto a cuál sería su reacción si una situación similar volviera a ocurrir, dejando una frase que sacudió al aire radial. “Si estaban adentro de mi casa, moría yo o moría el delincuente. Si agarro un delincuente adentro de mi casa, es él o yo. Lo tengo totalmente decidido. No me va a temblar el pulso para matar a una persona que entra a robar a mi casa. Es el límite”, sentenció indignado.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario