Violento intento de robo en la casa del periodista Alejandro Pueblas

Pueblas aseguró que al regresar se encontró directamente con los atacantes y reaccionó de inmediato. “Automáticamente llegué yo y los embestí con el auto en la puerta de mi casa. Los tuve que chocar y salieron corriendo”, afirmó. Su reacción no terminó allí: “Salí del auto gritando que estaba armado y se fueron”, agregó, todavía con la adrenalina del momento.

El periodista también lanzó duras críticas hacia la policía bonaerense, a la que acusó de actuar con lentitud y desinterés pese a conocer a los responsables. “Ya los tienen identificados, saben quiénes son y no hacen nada. El episodio fue a las 15 hs y vinieron a hacer las pericias criminalísticas a las 21 hs... Vinieron a lavarse las manos por el mal procedimiento”, cuestionó con evidente malestar.

En el cierre de su relato, Pueblas fue contundente respecto a cuál sería su reacción si una situación similar volviera a ocurrir, dejando una frase que sacudió al aire radial. “Si estaban adentro de mi casa, moría yo o moría el delincuente. Si agarro un delincuente adentro de mi casa, es él o yo. Lo tengo totalmente decidido. No me va a temblar el pulso para matar a una persona que entra a robar a mi casa. Es el límite”, sentenció indignado.