Violento robo en una pollajería: una de las víctimas era "un mago"
El asalto ocurrió en julio en un local de 22 y 54. Los ladrones ingresaron con mochilas de delivery y cascos, amenazaron con un arma y agredieron a clientes y trabajadores.
Un violento robo ocurrió en una pollajería de La Plata. Dos motochorros amenazaron a las personas presentes con un arma de fuego y se apoderaron de dinero y distintos elementos de valor. Durante el episodio también agredieron a clientes y trabajadores antes de escapar. Una de las víctimas fue "un mago" que esperaba para comprar su porción. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.
Todo comenzó el pasado 3 de julio, cuando un comerciante de 45 años denunció que dos delincuentes ingresaron al local “Pollo al Espiedo”, ubicado en la zona de 22 y 54. Según consta en la denuncia, los sospechosos llevaban mochilas de delivery y cascos.
Tras concretar el robo, los implicados huyeron a bordo de una motocicleta de 110 cc de color azul. A partir de allí, efectivos de la Comisaría Cuarta de La Loma avanzaron con distintas tareas investigativas para identificar a los responsables.
En ese marco, los policías establecieron que dos de los presuntos autores habían sido detenidos el pasado 14 de agosto durante otro robo cometido bajo una modalidad similar en jurisdicción de la Comisaría Quinta de La Plata.
La investigación continuó para determinar dónde se encontraba la moto utilizada en el asalto de 22 y 54. Las pesquisas permitieron establecer que el vehículo podría estar guardado en una vivienda vinculada a la pareja de uno de los imputados.
Con esos elementos, la Justicia otorgó tres órdenes de registro domiciliario. Durante los procedimientos fue detenida Maira Soledad Bogado, de 27 años, y los efectivos incautaron una motocicleta Keller 110 cc azul, señalada en la causa como el vehículo utilizado durante el robo.
La mujer quedó a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci, titular de la UFI N°5 del Departamento Judicial La Plata.
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