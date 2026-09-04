Violento robo en una pollajería: una de las víctimas era "un mago"

Con esos elementos, la Justicia otorgó tres órdenes de registro domiciliario. Durante los procedimientos fue detenida Maira Soledad Bogado, de 27 años, y los efectivos incautaron una motocicleta Keller 110 cc azul, señalada en la causa como el vehículo utilizado durante el robo.

La mujer quedó a disposición de la Justicia. La investigación está a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci, titular de la UFI N°5 del Departamento Judicial La Plata.