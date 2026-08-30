Violento temporal de lluvia, viento y granizo dejó dos muertos en Brasil y graves daños en Misiones
Una severa tormenta asociada al fenómeno de El Niño azotó con fuerza el sur brasileño, zonas de Paraguay y el territorio misionero durante el fin de semana.
Un potente frente de tormentas cruzó la región sur del continente, golpeando de manera simultánea a tres países en medio de alertas meteorológicas extremas. Las ráfagas intensas, la abundante caída de agua y la ocasional caída de granizo provocaron consecuencias fatales y cuantiosos daños materiales en distintas localidades, incluidas de Misiones.
En el estado brasileño de Río Grande do Sul, la furia del temporal cobró la vida de dos personas, entre las que se encuentra un niño de ocho años, además de dejar a más de un millar de viviendas con daños estructurales de diversa consideración.
En Paraguay, el vendaval golpeó con dureza a las ciudades de Cambyretã y Encarnación. Allí, el fenómeno causó voladuras de techos, la caída de árboles y graves destrozos tanto en locales comerciales como en vehículos particulares que se encontraban en la vía pública.
El impacto del temporal con granizo en Misiones y la explicación de los especialistas
Por su parte, la provincia de Misiones sintió el rigor del temporal, con epicentro en la ciudad de Posadas y los municipios del sur provincial. Las consecuencias inmediatas incluyeron la caída de ramas y postes, voladuras de techos y fallas generalizadas en el tendido eléctrico, lo que motivó la rápida intervención estatal.
Ante esta situación, el gobernador Hugo Passalacqua señaló a través de sus redes sociales: "Frente a los daños causados por el temporal en distintos puntos de la provincia, desplegamos equipos de emergencia para asistir a los vecinos afectados".
En el plano técnico, el reconocido meteorólogo Favio Cabello detalló que el fenómeno respondió a la formación de dos superceldas sobre el cielo posadeño. Estas estructuras tormentosas de gran desarrollo vertical —capaces de generar ráfagas destructivas y granizo de gran tamaño— alcanzaron una altura inusual de unos 14 kilómetros en las nubes, una magnitud por demás atípica para esta época del año que potenció la agresividad del temporal.
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