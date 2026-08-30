Violento temporal de lluvia, viento y granizo dejó dos muertos en Brasil y graves daños en Misiones

En el plano técnico, el reconocido meteorólogo Favio Cabello detalló que el fenómeno respondió a la formación de dos superceldas sobre el cielo posadeño. Estas estructuras tormentosas de gran desarrollo vertical —capaces de generar ráfagas destructivas y granizo de gran tamaño— alcanzaron una altura inusual de unos 14 kilómetros en las nubes, una magnitud por demás atípica para esta época del año que potenció la agresividad del temporal.

Impactante granizo en Misiones