Contó que la cargan por un supuesto parecido con Haaland y es viral por la reacción del papá

"Cuando me ven me dicen 'Haaland, Haaland', y no se si hacerme la colita con gel y pasar un mal momento, o no hacerme la colita con gel y ser fea pero no pasar un mal momento", explicó la pequeña algo compungida pero con un relato muy divertido.

Lejos de molestarse, el padre estalló de risa ante el relato de la niña. Y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

Las reacciones al video viral de la nena a la que le dicen Haaland

