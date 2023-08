El test viral para descubrir qué te falta para alcanzar la plena felicidad

Test viral: elegí una imagen

La prueba propone que, de los símbolos que veas, la que hayas reconocido primero te revelará qué te falta para ser feliz. Asimismo, te ayudará a reflexionar sobre diferentes aspectos de tu vida.

test viral felicidad.png

Resultados del test viral

FIGURA #1

Probablemente lo que te falte para ser feliz es mantenerse alejado de todo lo que le hace mal, ya sean personas, relaciones, ambientes, pensamientos o emociones. Quizás estás atravesando un momento en el que te cuesta un poco más de empeño distinguir qué cosas te hacen bien y qué otras no. Cuida tu energía y destínala solo a aquello que le haga bien a tu corazón.

FIGURA #2

Posiblemente solo necesites concentrarte. Quizás te encuentres un poco disperso, o indeciso, y siempre quedes en el medio de las cosas. Gastas mucha energía en decidir pero no tomas realmente un camino de todos los posibles. Pues este símbolo te conecta con ese foco. Te invita a que hagas silencio y te olvides de lo que opinan los demás.

FIGURA #3

Es posible que para ser feliz necesites conectar contigo mismo. Tal vez estás pasando por una etapa donde no te animas a escuchar a tu corazón, y entonces te ensordeces con relaciones tóxicas, malos hábitos o millones de actividades que no te permitan hacer silencio. Medita, acércate a tu lado espiritual y no le temas al gran poder que se aloja dentro de tí.

FIGURA #4

Necesitas simpleza. Tal vez estés sobrecargándote de ocupaciones, relaciones, compromisos, etc. Es momento de despejar, de limpiar, de seleccionar y quedarte solo con lo que realmente necesitas o te hace feliz. No quieras cumplir con todo, no quieras tampoco almacenar, acumular, pensando que “más” es igual a “mejor”. Practica la sencillez y el minimalismo.

FIGURA #5

Hay algo dentro de ti que te está demandando mirar hacia adentro. ¿Hace cuánto que no conectas de verdad con vos? ¿Te miras y te escuchas de verdad? Este símbolo te invita a perder el miedo y a prestarle atención a lo que sos, a lo que sentis y a lo que deseas con una mirada amorosa dispuesta a perdonar, a sanar y a aceptarte como sos, aunque eso no siempre sea tan agradable de ver o atravesar.

FIGURA #6

Probablemente lo que te falte para ser feliz sea “cuidar tu clan”. Pasa más tiempo con tu familia, reúnete con tus amigos, dedícale tiempo de calidad a esos vínculos que realmente te hacen bien. Pide ayuda, déjate abrazar y cuidar por quienes aprecias. Siéntete parte de una red que siempre estará para vos cuando más la necesites. No te escondas en una cueva.

Qué es un reto viral

Un reto viral es una forma de entretenerse que tienen los usuarios que navegan en redes sociales, estas pueden ser Facebook, Twitter, Threads, entre otras. Por lo general se trata en encontrar dibujos, personas, objetos en una imagen, algunos en un tiempo determinado y otros no.

Qué es un acertijo lógico

Los acertijos lógicos son otra forma de entretenimiento que no necesita un conocimiento previo, ya que son juegos donde la resolución al enigma se realiza a través del razonamiento y la intuición.

Qué es un desafío intelectual

Son actividades con temas como matemática, adivinanzas y relación de objetos que ponen a prueba los conocimientos básicos que aprendimos alguna vez. Se trata de juegos sencillos y moderados que buscan el interés de las personas para obtener los resultados jugando, que por lo general requieren un poco de paciencia.