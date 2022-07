Qué ves: el test viral que revela si sos una persona sensible

El psicólogo Joseph Jastrow tomó la imagen y la incluyó en sus investigaciones con el objetivo de descubrir si lo que avistamos con la mente es lo mismo que con los ojos.

¿Cuál ves primero?

test viral.jpg

1. El Conejo

Si lo que viste primero es un conejo eres una persona sensible y muy compasiva. Encaras la vida de una manera positiva y no dejas que nada ni nadie se interponga en tu búsqueda de la felicidad. Por lo general si alguien necesita ayuda, siempre estás presto a servir. No quieres que nadie pase problemas. Por acciones como estas, te has ganado el respeto de tu círculo más cercano.

2. Pato

Eres una persona extrovertida y te llevas muy bien con todos. Tratas de unir grupos y de que todos crezcan conjuntamente. Eres un líder y generas confianza en los demás. Posees una gran capacidad de oratoria y persuasión.