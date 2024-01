Viral: un votante de Milei se arrepintió y se volvió peronista por los aumentos

En este contexto, la periodista le pregunta a un señor que estaba en una camioneta sobre el aumento de los combustibles, a lo que el conductor responde: "Me acabo de enterar, hace un rato, 27% me parece que aumentó", pero al consultarle qué opinaba al respecto, reconoció: "¿Qué es lo que pienso? Yo voté al gobierno que está ahora y creo que ya me está decepcionando, como lo hizo Macri".

"Esto no hay forma de cambiarlo. Somos un pueblo que tenemos que tener gobiernos peronistas porque, en realidad, con los peronistas estamos mejor", afirmó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ArrepentidosLLA/status/1742604070949466235&partner=&hide_thread=false La viopic.twitter.com/X8PhUbA8ny — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) January 3, 2024