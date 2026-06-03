Nueva Zelanda cayó goleada ante Haití: cómo jugó Tim Payne, el "ídolo" viral

Una de cal y una de arena para Tim Payne en el primer tiempo de Nueva Zelanda

El partido comenzó cuesta arriba para la defensa oceánica y, desafortunadamente para el furor de las redes, el primer grito de la tarde caribeña nació de una jugada que lo tuvo al jugador viral en el foco de la escena: los atacantes de Haití lograron romper el marcador tras dejar en el camino a Payne con una lucida gambeta.

A pesar del golpe inicial, el futbolista neozelandés tuvo su momento de reivindicación promediando la primera mitad. Pasados los 30 minutos de juego, una ofensiva haitiana hilvanó una jugada de peligro que estuvo a punto de estirar la ventaja, pero en esta oportunidad Tim Payne reaccionó a tiempo sobre la línea y logró rechazar el balón cuando este tenía destino de gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2061979441065017706&partner=&hide_thread=false ¡TIM PAYNE EVITÓ EL SEGUNDO DE HAITÍ! Milagrosa salvada del defensor para salvar a Nueva Zelanda del 2-0 del combinado haitiano.



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Tras el descanso, el entrenador del conjunto oceánico optó por realizar modificaciones en el equipo y Payne no salió a jugar el segundo tiempo. Lejos de tratarse de un castigo por el desarrollo del juego, la variante se debió estrictamente a una planificación del cuerpo técnico para dosificar las cargas físicas del defensor.

Cabe destacar que el debut de Nueva Zelanda en el Mundial está pautado para pocos días después del inicio oficial del certamen (el cual arranca el próximo 11 de junio), por lo que preservar la salud del lateral es una prioridad absoluta para las aspiraciones del elenco de Oceanía.

Mientras tanto, en Argentina, sus seguidores virtuales ya tachan los días para volver a verlo en acción en la cita mundialista.