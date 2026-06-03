Nueva Zelanda cayó goleada ante Haití: cómo jugó Tim Payne, el "ídolo" viral
El defensor de Nueva Zelanda que es furor en la Argentina sumó minutos en la dura derrota de su equipo, rumbo al Mundial 2026.
En la antesala al Mundial 2026, el seleccionado de Haití —que compartirá grupo con Brasil en la cita máxima— le propinó un durísimo golpe a su par de Nueva Zelanda al vencerlo por un contundente 4-0 en un encuentro amistoso de preparación disputado en los Estados Unidos, pese a la presencia del ahora popular Tim Payne.
Más allá del abultado resultado a favor del combinado caribeño, la atención de las redes sociales en Argentina estuvo puesta de manera exclusiva en un nombre propio: el futbolista neozelandés que se convirtió en un inesperado fenómeno viral en nuestro país.
El defensor, que cuenta con una particular "hinchada" digital en el público argentino, sumó minutos como titular y alternó buenas y malas en una tarde para el olvido de la última línea de los "All Whites".
Una de cal y una de arena para Tim Payne en el primer tiempo de Nueva Zelanda
El partido comenzó cuesta arriba para la defensa oceánica y, desafortunadamente para el furor de las redes, el primer grito de la tarde caribeña nació de una jugada que lo tuvo al jugador viral en el foco de la escena: los atacantes de Haití lograron romper el marcador tras dejar en el camino a Payne con una lucida gambeta.
A pesar del golpe inicial, el futbolista neozelandés tuvo su momento de reivindicación promediando la primera mitad. Pasados los 30 minutos de juego, una ofensiva haitiana hilvanó una jugada de peligro que estuvo a punto de estirar la ventaja, pero en esta oportunidad Tim Payne reaccionó a tiempo sobre la línea y logró rechazar el balón cuando este tenía destino de gol.
Tras el descanso, el entrenador del conjunto oceánico optó por realizar modificaciones en el equipo y Payne no salió a jugar el segundo tiempo. Lejos de tratarse de un castigo por el desarrollo del juego, la variante se debió estrictamente a una planificación del cuerpo técnico para dosificar las cargas físicas del defensor.
Cabe destacar que el debut de Nueva Zelanda en el Mundial está pautado para pocos días después del inicio oficial del certamen (el cual arranca el próximo 11 de junio), por lo que preservar la salud del lateral es una prioridad absoluta para las aspiraciones del elenco de Oceanía.
Mientras tanto, en Argentina, sus seguidores virtuales ya tachan los días para volver a verlo en acción en la cita mundialista.
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