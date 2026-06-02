Viral insólito: una influencer brasileña cubrió su cuerpo con figuritas del Mundial 2026 y se volvió furor
La imagen se viralizó y ya recorre el mundo: hay quienes aguardan por la Copa del Mundo con un entusiasmo expresado de una particular manera...
Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, las estrategias para llamar la atención en las redes sociales no dejan de sorprender. El caso más reciente es el de Kerolay Chaves, la brasileña de 24 años que ostenta el título de Miss Bumbum 2025 y que se volvió viral en las últimas horas por una insólita manera de expresar fanatismo.
Con el objetivo de coronarse de forma no oficial como la "Musa del Mundial", la creadora de contenido decidió transformar su propia piel en el álbum oficial del torneo.
Chaves compartió con sus seguidores el minuto a minuto de una extenuante sesión que se prolongó por unas siete horas, tiempo en el que adhirió los cromos de los futbolistas directamente sobre su cuerpo. Lejos de tomárselo con demasiada seriedad, la modelo ironizó sobre el curioso diseño: "La verdad es que el resultado quedó bastante artístico".
Un "álbum viviente": la propuesta de Kerolay Chaves para el Mundial
Para competir por el título de "Musa del Mundial", la influencer brasileña prefirió dejar de lado los clichés de siempre. En lugar de posar con camisetas de fútbol o balones, decidió innovar por completo y convertir su propia piel en un lienzo de colección.
A través de un video en Instagram, la modelo explicó su motivación: "El fútbol siempre fue una de mis grandes pasiones y me pareció una forma original y divertida de demostrarlo".
La idea cobró fuerza cuando, al investigar qué se había hecho en torneos anteriores, descubrió que no existía "nada similar a la idea de transformar el propio cuerpo en un álbum del Mundial". Ante la falta de antecedentes, puso en marcha la iniciativa, logrando captar la atención de las redes sociales en cuestión de horas.
"¿Podría convertirme en la nueva Musa del Mundial? Presenté mi candidatura ayer y ahora necesito el apoyo de todos", expresó.
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