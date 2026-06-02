Viral insólito: una influencer brasileña cubrió su cuerpo con figuritas del Mundial 2026 y se volvió furor

A través de un video en Instagram, la modelo explicó su motivación: "El fútbol siempre fue una de mis grandes pasiones y me pareció una forma original y divertida de demostrarlo".

La idea cobró fuerza cuando, al investigar qué se había hecho en torneos anteriores, descubrió que no existía "nada similar a la idea de transformar el propio cuerpo en un álbum del Mundial". Ante la falta de antecedentes, puso en marcha la iniciativa, logrando captar la atención de las redes sociales en cuestión de horas.

"¿Podría convertirme en la nueva Musa del Mundial? Presenté mi candidatura ayer y ahora necesito el apoyo de todos", expresó.

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