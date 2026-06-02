¿Vivos? Descubrieron una nueva especie de dinosaurio raptor en Santa Cruz

El descubrimiento también vuelve a poner a la Patagonia argentina en el centro del mapa paleontológico mundial. Desde hace décadas, Santa Cruz, Chubut y Neuquén vienen entregando hallazgos gigantescos, pero este caso tiene un condimento especial porque conecta directamente con una de las teorías más intrigantes de la paleontología moderna: la posibilidad de que existiera un corredor biológico entre Sudamérica y la Antártida antes de que ambos continentes quedaran definitivamente separados y congelados como los conocemos actualmente. Dicho de otra manera: este pequeño raptor podría ser una pieza clave para entender cómo circulaban especies entre territorios que hoy parecen imposibles de conectar.

La investigación fue publicada en la prestigiosa revista Journal of Vertebrate Paleontology y estuvo encabezada por especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales, la Fundación Azara y científicos japoneses. Pero más allá de los papers, los tecnicismos y los laboratorios, hay algo que sigue generando el mismo efecto de siempre: millones de años después, los dinosaurios todavía logran sorprender al mundo.