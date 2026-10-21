Volcó sobre la Avenida General Paz y lo chocaron: cuatro heridos

La General Paz es una de las principales vías de circulación del área metropolitana de Buenos Aires y conecta distintos accesos entre la Ciudad y el conurbano. Por ese motivo, los incidentes que obligan a reducir carriles o intervenir sobre la calzada pueden provocar demoras para los automovilistas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Quienes debían transitar por el sector durante el operativo debían hacerlo con precaución y prestar atención a las indicaciones del personal que trabajaba en el lugar.

Hasta la última actualización consultada, no se habían difundido precisiones oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el tiempo necesario para normalizar completamente la circulación.

El caso permanecía en desarrollo y se aguardaban novedades sobre la situación de los heridos y las consecuencias del choque para el tránsito.