Volcó sobre la Avenida General Paz y lo chocaron: cuatro heridos
Ocurrió a la altura de Santo Tomé, mano hacia el Riachuelo. El conductor del vehículo que volcó sufrió politraumatismos y fue trasladado a un hospital.
Un impactante ocurrió durante las primeras horas de la mañana de este miércoles y complicó la circulación en la avenida General Paz. El episodio involucró a dos automóviles: uno volcó sobre la calzada y, poco después, otro vehículo lo chocó. Como consecuencia del siniestro, cuatro personas resultaron heridas y se registraron demoras en el tránsito.
El hecho se produjo a la altura del cruce con la calle Santo Tomé, en sentido hacia el Riachuelo. De acuerdo con las primeras informaciones, uno de los vehículos perdió la estabilidad mientras circulaba por la avenida y terminó volcado sobre la calzada.
La situación se complicó cuando otro automóvil que transitaba por el mismo sector no logró evitar el auto volcado y lo embistió. A raíz del impacto, el primer vehículo fue desplazado hacia el extremo del carril. El conductor del auto que volcó sufrió politraumatismos. En total, cuatro personas resultaron heridas.
Las circunstancias que provocaron el vuelco y la posterior colisión no habían sido establecidas al momento de la publicación del reporte. Por tratarse de un hecho en desarrollo, los datos sobre la mecánica del accidente y la evolución de los heridos podían actualizarse con el correr de las horas.
Demoras y operativo de emergencia en la zona
El siniestro generó complicaciones para quienes circulaban por la avenida General Paz en dirección al Riachuelo. La presencia de los vehículos involucrados y las tareas de asistencia afectaron el desplazamiento habitual en ese tramo.
La General Paz es una de las principales vías de circulación del área metropolitana de Buenos Aires y conecta distintos accesos entre la Ciudad y el conurbano. Por ese motivo, los incidentes que obligan a reducir carriles o intervenir sobre la calzada pueden provocar demoras para los automovilistas, especialmente durante las primeras horas de la mañana.
Quienes debían transitar por el sector durante el operativo debían hacerlo con precaución y prestar atención a las indicaciones del personal que trabajaba en el lugar.
Hasta la última actualización consultada, no se habían difundido precisiones oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el tiempo necesario para normalizar completamente la circulación.
El caso permanecía en desarrollo y se aguardaban novedades sobre la situación de los heridos y las consecuencias del choque para el tránsito.
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