Volcó un camión que transportaba gas butano y hay corte total en la Ruta 205

Ruta 205 totalmente cortada por el vuelco de un camión con gas licuado en Roque Pérez.



Se normalizó el tránsito en la General Paz: remolcaron el colectivo que había volcado tras un choque



Este miércoles a primera hora, hubo caos total en la General Paz luego de que un colectivo de la línea 108 chocara contra un auto y quedara suspendido sobre el muro divisorio de la avenida, a la altura de Juan Bautista Alberdi. El tránsito permaneció cortado durante horas hasta que pudieron remolcaron el vehículo y liberar la calzada.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles, en el kilómetro 17 de la traza, en Mataderos. El colectivo de la línea 108 circulaba fuera de servicio mano hacía el sur cuando, por razones que aún se investigan, impactó contra un auto blanco y despistó.

Por el accidente el SAME confirmó seis heridos y trabajaron en el lugar Bomberos y la Policía de la Ciudad.

La circulación tuvo que ser desviada hacia las colectoras de la General Paz. El sentido hacia el Riachuelo permaneció con sobrecarga de tránsito y en el sentido hacia el Río de la Plata hubo colapso. Las demoras arrancaron antes de Dellepiane.

La grúa trabajó en el lugar para remolcar y trasladar el vehículo de gran porte que que había quedado suspendido en la autopista. Las imágenes dan cuenta de la gravedad del incidente.

Las tareas continuaron en el transcurso de la mañana, por lo que el tránsito estuvo afectado hasta que pudo remover el colectivo y restablecer la circulación de la General Paz.