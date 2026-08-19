Volcó un camión que transportaba gas butano y hay corte total en la Ruta 205
El chófer resultó con algunos golpes y fue trasladado al hospital Ramón Carillo.
Un camión que transportaba gas butano volcó en la localidad de Roque Pérez cuando circulaba sobre la Ruta 205, sentido Lobos- Roque Perez. Por el accidente el chófer resultó con algunos golpes y fue trasladado al hospital Ramón Carillo.
El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 7.30 horas. Los Bomberos Voluntarios de Roque Pérez fueron convocados por el vuelco del camión en las inmediaciones de la rotonda de ingreso a la ciudad.
Debido a las características de la carga y mientras se desarrollan las tareas correspondientes en el lugar, la Ruta 205 permanece cortada en dirección a la ciudad de Lobos por el protocolo y hasta la llegada de peritos y especialistas. Se recomienda precaución a los automovilistas que transitan la zona.
En el lugar se aguarda el arribo de una brigada especializada en materiales peligrosos, que tendrá a su cargo la verificación del estado de la carga y determinará si existe algún tipo de fuga de gas.
Además, se espera la llegada del equipamiento necesario para llevar adelante el transbordo del gas licuado y poder retirar posteriormente el vehículo de la zona.
Se normalizó el tránsito en la General Paz: remolcaron el colectivo que había volcado tras un choque
Este miércoles a primera hora, hubo caos total en la General Paz luego de que un colectivo de la línea 108 chocara contra un auto y quedara suspendido sobre el muro divisorio de la avenida, a la altura de Juan Bautista Alberdi. El tránsito permaneció cortado durante horas hasta que pudieron remolcaron el vehículo y liberar la calzada.
El incidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles, en el kilómetro 17 de la traza, en Mataderos. El colectivo de la línea 108 circulaba fuera de servicio mano hacía el sur cuando, por razones que aún se investigan, impactó contra un auto blanco y despistó.
Por el accidente el SAME confirmó seis heridos y trabajaron en el lugar Bomberos y la Policía de la Ciudad.
La circulación tuvo que ser desviada hacia las colectoras de la General Paz. El sentido hacia el Riachuelo permaneció con sobrecarga de tránsito y en el sentido hacia el Río de la Plata hubo colapso. Las demoras arrancaron antes de Dellepiane.
La grúa trabajó en el lugar para remolcar y trasladar el vehículo de gran porte que que había quedado suspendido en la autopista. Las imágenes dan cuenta de la gravedad del incidente.
Las tareas continuaron en el transcurso de la mañana, por lo que el tránsito estuvo afectado hasta que pudo remover el colectivo y restablecer la circulación de la General Paz.
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