Caos en la General Paz por el impresionante choque de un colectivo con un auto
El incidente se produjo entre una unidad de la línea 108 que estaba fuera de servicio y un auto particular. Seis personas resultaron heridas con politraumatismos.
Un colectivo de la línea 108 protagonizó un violento accidente contra un automóvil Fiat Cronos sobre la avenida General Paz y hay caos en el tránsito.
El choque ocurrió a la altura de Juan Bautista Alberdi, en el barrio de Mataderos. Tras el impacto, el micro quedó suspendido sobre el cantero de hormigón central, por lo que se montó un operativo y quedó cortada la circulación en ambas manos.
Según informó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) hubo seis personas asistidas con politraumatismos, entre ellas el chofer del colectivo y cinco ocupantes del otros vehículo involucrado.
Producido el choque, el vehículo -que prestaba servicio de remis quedó detenido sobre el carril lento de la avenida, en dirección al Río de la Plata, con daños y en posición contraria al tránsito. De acuerdo a los primeros relevamientos en el lugar, el colectivero habría realizado una mala maniobra y tras ello impactó sobre la parte trasera del Cronos.
La unidad de transporte de la línea 108, que realiza el recorrido habitual entre los barrios porteños de Liniers y Retiro, se desplazaba con sentido hacia el Río de la Plata al momento del hecho.
El operativo de emergencia contó con la participación de varias ambulancias, junto con efectivos de la Policía y dotaciones de personal de Bomberos.
También se desplegó un importante operativo para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona. Aquellos que viajan en sentido al Río de la Plata los desvían a la altura de la calle Catriel. Por ende, el tránsito registra importantes demoras en ambos sentidos, ya que la colisión afectó la circulación en un tramo clave de la autopista.
La grúa se encuentra en el lugar, lista para comenzar con las tareas de rescate y traslado de este vehículo de gran porte que quedó suspendido en la autopista. Las imágenes dan cuenta de la gravedad del incidente.
Las tareas continuarán en el transcurso de la mañana, por lo que el tránsito seguirá afectado hasta que puedan remover el colectivo y restablecer la circulación de la General Paz.
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