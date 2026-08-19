Caos en la General Paz por el impresionante choque de un colectivo con un auto

El operativo de emergencia contó con la participación de varias ambulancias, junto con efectivos de la Policía y dotaciones de personal de Bomberos.

Los automovilistas y motociclistas fueron derivados por la colectora y, metros más adelante, reincorporados a la avenida General Paz.

También se desplegó un importante operativo para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona. Aquellos que viajan en sentido al Río de la Plata los desvían a la altura de la calle Catriel. Por ende, el tránsito registra importantes demoras en ambos sentidos, ya que la colisión afectó la circulación en un tramo clave de la autopista.

La grúa se encuentra en el lugar, lista para comenzar con las tareas de rescate y traslado de este vehículo de gran porte que quedó suspendido en la autopista. Las imágenes dan cuenta de la gravedad del incidente.

Las tareas continuarán en el transcurso de la mañana, por lo que el tránsito seguirá afectado hasta que puedan remover el colectivo y restablecer la circulación de la General Paz.