VTV: el aumento de la verificación vehicular confirmado para junio 2026
Los conductores se exponen a serias y elevadas multas en caso de transitar sin este trámite. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante los primeros meses de 2026, los controles de tránsito se intensificaron en rutas con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo un punto clave: circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede generar multas que van desde $542.100 hasta $1.807.000, según la gravedad y la reincidencia.
Además, la acumulación de infracciones puede derivar en bloqueos administrativos que complican futuros trámites. Por este motivo, mantener al día la VTV, la licencia, el seguro y la patente es la forma más efectiva de evitar costos elevados y demoras.
Qué aumento tiene la VTV para junio 2026
Las nuevas tarifas ya quedaron definidas para vehículos radicados en territorio bonaerense e incluyen IVA, oblea y costos administrativos.
Los valores vigentes desde junio de 2026 serán:
- Autos particulares: $96.968 finales
- Motocicletas: $36.469 finales
Quitando los impuestos, el precio base para autos será de $75.756,89, mientras que para motos queda en $28.484,61.
Según explicaron desde el sector, el incremento se vinculó al aumento de salarios, mantenimiento y funcionamiento de las plantas verificadoras. La actualización acumuló cerca de un 20% respecto de los valores que regían en febrero.
Quiénes pueden evitar el pago de la VTV en junio 2026
Los grupos exceptuados del pago son:
- Vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados
- Ambulancias provinciales y municipales
- Vehículos de bomberos
- Personas con discapacidad titulares del vehículo
También existen descuentos del 50% para algunos sectores específicos:
- Vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia
- Taxis y remises habilitados
- Transportes escolares
- Jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos
Cuándo debés hacer la VTV en 2026
El cronograma de vencimientos se organiza según el último número de la patente.
Las fechas confirmadas para 2026 son:
- Patentes terminadas en 6: hasta el 30 de junio
- Patentes terminadas en 7: hasta el 31 de julio
- Patentes terminadas en 8: hasta el 31 de agosto
- Patentes terminadas en 9: hasta el 30 de septiembre
- Patentes terminadas en 0: hasta el 31 de octubre
- Patentes terminadas en 1: hasta el 30 de noviembre
La obligación de realizar la VTV alcanza a autos particulares y vehículos livianos luego de dos años desde el patentamiento, mientras que las motos deben efectuarla a partir del primer año de antigüedad.
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