VTV: cómo serán los nuevos controles de la verificación vehicular
El Gobierno anunció una serie de actualizaciones en la VTV con el objetivo de modernizar el trámite y reducir costos. Descubrí las modificaciones en la nota.
El Gobierno nacional anunció una serie de modificaciones en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con el objetivo de modernizar el sistema y hacerlo más ágil, digital y eficiente. Una de las grandes innovaciones de esta nueva etapa es que incorpora herramientas tecnológicas que buscan simplificar los trámites y mejorar la trazabilidad de cada vehículo.
Entre las principales novedades se destacan la implementación de certificados digitales con código QR y la interconexión de bases de datos entre distintas jurisdicciones. Este esquema permitirá verificar la información de manera inmediata y reducir posibles inconsistencias en los controles.
Controles digitales y descuentos que impactan a conductores
La actualización de la VTV incorpora un proceso completamente digitalizado, donde los datos de cada vehículo quedarán conectados con distintos organismos oficiales, como la DNRPA, permitiendo un acceso inmediato a la información. En el caso de los autos con GNC, el sistema también se enlazará con ENARGAS para verificar en tiempo real el estado de las obleas y las revisiones obligatorias.
El trámite pasará a gestionarse de manera online, con solicitud de turnos, pago electrónico y carga digital de la documentación requerida. Aunque la gestión será más moderna, las inspecciones técnicas continuarán revisando los puntos clave de seguridad del vehículo, como frenos, luces, dirección y neumáticos, con registro automático en una base nacional.
Además, el nuevo esquema prevé beneficios económicos para determinados grupos, como jubilados, personas con discapacidad y vehículos oficiales, que podrán acceder a una reducción del 50% en el costo.
Las primeras pruebas del sistema se aplicarán en la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con una posterior expansión al resto del país. Con estas modificaciones, el sistema busca mejorar el control, aumentar la transparencia y facilitar el cumplimiento de la normativa en todo el país.
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