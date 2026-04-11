VTV: cómo serán los nuevos controles de la verificación vehicular

Controles digitales y descuentos que impactan a conductores

La actualización de la VTV incorpora un proceso completamente digitalizado, donde los datos de cada vehículo quedarán conectados con distintos organismos oficiales, como la DNRPA, permitiendo un acceso inmediato a la información. En el caso de los autos con GNC, el sistema también se enlazará con ENARGAS para verificar en tiempo real el estado de las obleas y las revisiones obligatorias.