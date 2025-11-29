 VTV: cuáles son las nuevas normas de la verificación vehicular para el 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un cambio de fondo desde 2026, con un esquema renovado que alcanzará a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. La actualización busca ordenar los controles, revisar los valores y sumar una novedad clave: liberar del trámite a ciertos conductores para modernizar el sistema y adaptarlo al parque automotor actual.