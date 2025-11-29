VTV: cuáles son las nuevas normas de la verificación vehicular para el 2026
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un cambio de fondo desde 2026, con un esquema renovado que alcanzará a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. La actualización busca ordenar los controles, revisar los valores y sumar una novedad clave: liberar del trámite a ciertos conductores para modernizar el sistema y adaptarlo al parque automotor actual.
En paralelo, la ARCA aplicó una actualización del Impuesto a las Ganancias basada en la inflación del primer semestre. Si bien se trata de medidas distintas, ambas reflejan una estrategia común para ajustar servicios y cargas fiscales al contexto económico.
Con este reajuste, ARCA eleva el piso salarial a partir del cual se empieza a tributar. El aumento del mínimo no imponible y de las deducciones apunta a contemplar la situación real de los trabajadores, permitiendo que los ingresos más bajos queden exentos o paguen menos, y reforzando un esquema impositivo más progresivo.
Quiénes dejarán de pagar la VTV en el 2026
Los cambios previstos para la VTV desde 2026 en CABA y Provincia incluyen una medida clave: eximir del trámite y de su costo a parte de los conductores, sobre todo a quienes tengan vehículos más nuevos.
La idea es estirar el período antes de la primera verificación para autos con pocos años de uso o bajo kilometraje, algo que les reduce el gasto y ordena mejor el sistema. Con menos unidades obligadas a verificar cada año, se agilizan los turnos y se concentran los controles en vehículos más antiguos, donde existe mayor riesgo.
El costo de la VTV en noviembre 2025
La VTV en noviembre de 2025 mantiene diferencias de precios entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, con tarifas ajustadas durante el año según los costos operativos. Aunque es un trámite obligatorio en ambas jurisdicciones, existen beneficios y exenciones para ciertos grupos de conductores. Tarifas y beneficios de la VTV:
- CABA – Autos particulares: $63.453
- CABA – Motocicletas: $23.858
- CABA – Beneficios: Exención para jubilados con ingresos bajos y personas con discapacidad
- Provincia – Autos hasta 2.500 kg: $79.640,87
- Provincia – Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
- Provincia – Descuentos y exenciones: 50% de rebaja y beneficios para vehículos con más de 20 años, taxis, remises, unidades municipales y rodados utilizados por personas con discapacidad
