VTV: el sorpresivo descuento que se otorgará a quienes cumplan los requisitos
Para acceder a este descuento, que se presenta como un alivio para el bolsillo, los usuarios deben presentar diversos documentos. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que busca garantizar que los autos en circulación cumplan con las condiciones de seguridad. El objetivo principal de esta inspección es reducir accidentes y mejorar la seguridad vial, motivo por el cual las sanciones elevadas si se transita sin este documento.
Durante los últimos días, este trámite, donde se inspeccionan frenos, luces, dirección y neumáticos en talleres autorizados, anunció un descuento sorpresivo para un grupo de conductores. Si bien esta rebaja se presenta como una gran alivio para el bolsillo, se deben cumplir una serie de requisitos para solicitarla.
Los resultados posibles de la VTV son tres: apto, cuando el vehículo cumple con todas las condiciones; condicional, si presenta fallas leves que deben solucionarse en un plazo corto; y rechazado, cuando se detectan fallas graves que impiden circular hasta realizar las reparaciones correspondientes
El paso a paso para acceder al descuento del 50%
Para acceder al descuento del 50%, en primer lugar se debe reunir y presentar la documentación requerida que acredita que el solicitante no supera los dos salarios mínimos.
Luego, es necesario pedir un turno en una de las plantas habilitadas para realizar la VTV. Por último, en la fecha asignada, se debe asistir con el vehículo para completar la inspección técnica y obtener el beneficio aplicado.
Quiénes pueden acceder sin pagar
El descuento está destinado a jubilados y pensionados que cuentan con ingresos reducidos. Para poder obtenerlo, sus haberes no pueden superar el equivalente a dos salarios mínimos, que es de $322.000. Sin embargo, quienes quieran acceder al beneficio del 50% deben presentar estos documentos para validar su situación:
- El último recibo de haberes
- Acreditar la titularidad del vehículo
- Constancia de vigencia de la VTV
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario