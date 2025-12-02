VTV: cuáles son los cambios que hubo en la verificación vehicular

Qué cambios tuvo la VTV en el último tiempo

auto 0km.jpg Los vehículos 0km deben realizar su primera inspección a los cinco años de patentamiento.

En los últimos tiempos, la VTV anunció ajustes en la forma y frecuencia de los controles. Los vehículos nuevos ahora realizan su primera inspección recién a los cinco años de patentamiento. Entre los cinco y diez años de antigüedad, las revisiones serán cada dos años, mientras que los autos de más de diez años seguirán con controles anuales.