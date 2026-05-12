Las modificaciones en la VTV que afectan a los automovilistas

A su vez, se ajusta la periodicidad según la antigüedad del vehículo: los autos de entre 4 y 8 años pasarán a verificar cada dos años, mientras que los que superen los 8 años o los 80.000 kilómetros deberán mantener el control anual como hasta ahora.

Este sistema no es igual en todo el país, ya que cada provincia define sus propias reglas, lo que genera diferencias en los plazos, los costos y la forma de realizar el trámite. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los vencimientos se organizan según la terminación de la patente, mientras que en la Provincia de Buenos Aires se recomienda sacar turno con anticipación por la alta demanda.

El impacto en los costos del trámite

Uno de los cambios más importantes está en el valor del trámite, que ahora se calcula mediante un sistema de Unidades Fijas. Esto hace que el precio de la VTV deje de ser fijo y se actualice de forma más dinámica según distintas variables económicas.

De esta manera, el costo puede modificarse con mayor frecuencia y acompañar el aumento de otros indicadores, como combustibles o servicios regulados. Aunque cada jurisdicción define sus propios valores, la tendencia general es a incrementos respecto de períodos anteriores, con un impacto directo en el gasto de los conductores.

Qué cambia para los conductores

Para los vehículos más recientes, supone una mayor flexibilidad al reducir la frecuencia de los controles, mientras que para el resto de los conductores el principal impacto se percibe en los costos, que se actualizan con mayor regularidad.

Además, el sistema todavía podría incorporar nuevas modificaciones en su implementación, lo que indica que se trata de una etapa de transición.