VTV: cuánto es el valor de la multa por tener el trámite vencido

La multa por tener la VTV vencida

Desde el 1 de diciembre, Misiones volverá a aplicar sanciones a los conductores que circulen con la VTV vencida. Con el regreso del sistema habitual, quienes no cumplan con la verificación a tiempo deberán afrontar costos más altos, ya que se restablecerá el adicional previsto para vehículos en mora.