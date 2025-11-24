VTV: cuánto es el valor de la multa por tener el trámite vencido
Este trámite tiene como objetivo reducir los accidentes y asegurar un correcto rendimiento de los coches. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que se realiza para asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos y así reducir los accidentes viales. Durante la inspección en los talleres autorizados, se revisan componentes clave como frenos, suspensión, luces y neumáticos.
Por este motivo, circular con la VTV al día es fundamental para evitar multas y asegurar una conducción más confiable en todo momento. Durante los últimos días se conoció el valor final de la infracción por transitar sin este documento esencial.
Al realizar esta inspección, el vehículo puede salir apto si está en condiciones; condicional si tiene fallas leves que deben corregirse; o rechazado si presenta problemas graves y no puede circular. Además, en caso de que falte documentación al momento de realizar la VTV, el trámite no se completa.
La multa por tener la VTV vencida
Desde el 1 de diciembre, Misiones volverá a aplicar sanciones a los conductores que circulen con la VTV vencida. Con el regreso del sistema habitual, quienes no cumplan con la verificación a tiempo deberán afrontar costos más altos, ya que se restablecerá el adicional previsto para vehículos en mora.
El recargo del 35%, que estaba inactivo desde mitad de año, se volverá a cobrar cuando la VTV supere los diez días de vencimiento. Con la tarifa base de $54.600, el valor pasará a $73.700 para vencimientos de hasta quince días.
Si la demora supera los seis meses, el adicional se duplica y asciende a $92.810, aplicando un esquema más estricto para atrasos prolongados. Por este motivo, desde diciembre habrá más controles y sanciones más severas para quienes circulen sin la verificación vigente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario