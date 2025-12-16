VTV: no está permitido tener vidrios polarizados y rechazan las verificaciones vehiculares
Esta trámite tiene como objetivo reducir accidentes y mejorar el tránsito en las carreteras del país. Conocé todos los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los controles obligatorios más importantes que presenta el territorio argentino, ya que tiene como objetivo principal asegurar que los vehículos cumplan con las condiciones de seguridad para transitar por las carreteras de forma segura y sin accidentes.
Por este motivo, transitar sin la VTV vigente puede derivar en multas económicas y retención del vehículo en algunos casos. Además, durante el último tiempo se conoció que no está permitido circular con vidrios polarizados, rechazando la verificación de inmediato en los talleres autorizados.
Vidrios polarizados: por qué pueden rechazar la VTV
Para que un vehículo obtenga la aprobación en la planta verificadora, es necesario cumplir con todos los requisitos establecidos, y uno de los aspectos más revisados son los vidrios del automóvil.
Tener vidrios polarizados está permitido siempre que no se exceda el nivel máximo de oscurecimiento autorizado. Sin embargo, si se aplica polarizado en el parabrisas o se usan cristales con efecto espejo en cualquier otra ventana, la verificación será rechazada automáticamente y será necesario realizar el trámite nuevamente.
Cuánto sale hacer la VTV en diciembre de 2025
En la Ciudad de Buenos Aires, la VTV tiene distintos precios según el tipo de vehículo: automóviles $63.454 y motocicletas $23.859. Sin embargo, el costo en la Provincia de Buenos Aires depende del tipo y peso del vehículo:
- Vehículos particulares hasta 2.500 kg: $ 79.641
- Vehículos particulares de más de 2.500 kg: $ 143.354
- Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 31.856
- Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 47.785
- Motos de más de 600 cc: $ 63.713
