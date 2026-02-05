VTV: el nuevo valor de la verificación vehicular en 2026

El nuevo valor de la VTV

VTV (1).png La VTV en provincia tuvo un incremento del 7%.

Según el esquema actual, el valor de la VTV se calcula en base al salario de referencia del operario de categoría inicial, tomando como parámetro un porcentaje de ese ingreso. Por este motivo, el nuevo monto surge del último acuerdo salarial alcanzado entre el sector empresario y el gremio del rubro, que actualizó los sueldos correspondientes al último trimestre de 2025.