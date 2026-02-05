VTV: el nuevo valor de la verificación vehicular en 2026
La inspección subió un 7%, según la resolución publicada en el Boletín Oficial provincial. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio cuyo objetivo central radica en reducir accidentes y mejorar el tránsito en todo el país. Este trámite, además, se realiza en plantas habilitadas y evalúa el estado de componentes clave de los vehículos, como frenos, luces, suspensión y neumáticos.
En ese marco, el Ministerio de Transporte bonaerense confirmó una actualización en el valor del servicio. Desde las últimas semanas, la tarifa básica para vehículos de hasta 2.500 kilos pasó a ser de $97.057,65, con IVA incluido.
El ajuste quedó formalizado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial provincial y representa un incremento del 7% respecto del monto vigente desde julio.
El nuevo valor de la VTV
Según el esquema actual, el valor de la VTV se calcula en base al salario de referencia del operario de categoría inicial, tomando como parámetro un porcentaje de ese ingreso. Por este motivo, el nuevo monto surge del último acuerdo salarial alcanzado entre el sector empresario y el gremio del rubro, que actualizó los sueldos correspondientes al último trimestre de 2025.
Cabe destacar que circular sin la VTV vigente en la provincia de Buenos Aires puede derivar en multas económicas, la retención del vehículo y la imposibilidad de continuar la marcha. Además, el auto queda en infracción y puede generar problemas con el seguro en caso de un siniestro. Así quedaron las tarifas bases según cada tipo de coche:
- Vehículos de hasta 2.500 kilos: tarifa base de $97.057,65.
- Vehículos que superan los 2.500 kilos: tarifa de $172.024,28.
- Motos de 50 a 200 cc: tarifa de $38.227,62.
