VTV: el requisito sumamente importante para aprobar la verificación en febrero

La VTV puede resultar rechazada si se detecta alguno de estos problemas:

Cinturones que no traban o no retraen correctamente

Anclajes flojos o dañados

Cintas deshilachadas, cortadas o deterioradas

Ausencia de cinturones en plazas donde deberían estar

Fallas en los sistemas de sujeción de los asientos

Además, se controla el correcto anclaje de butacas, apoyacabezas, puertas, cerraduras, ventanillas y la visibilidad general del conductor. Todo lo que comprometa la seguridad de los ocupantes es motivo de observación o rechazo.

El valor de la VTV en Buenos Aires

En territorio bonaerense, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 por la VTV. Las motos pagan $38.801, y los vehículos que superan los 2.500 kilos afrontan un costo de $174.604. La obligación comienza a los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y desde ese momento la verificación debe renovarse todos los años.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el control es exigido recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al llegar a los 64.000 kilómetros. El valor también es menor: $63.453,61 para autos hasta 2.500 kilos y $23.858,78 para motos. Además, algunos vehículos pueden acceder a una oblea con vigencia de dos años, según su estado general y nivel de emisiones.