VTV: el requisito sumamente importante para aprobar la verificación en febrero
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
El elemento clave que puede hacerte reprobar la VTV
Durante la Verificación Técnica Vehicular se realiza un chequeo en interior del vehículo y se evalúa que todos los sistemas de seguridad funcionen correctamente y que no presenten signos de deterioro.
En ese contexto, los cinturones cumplen un rol central porque son el principal dispositivo de protección para conductor y pasajeros ante un siniestro vial.
Si el cinturón no cuenta con las condiciones exigidas, el vehículo no supera la VTV y debe volver a ser presentado una vez corregida la falla.
La VTV puede resultar rechazada si se detecta alguno de estos problemas:
- Cinturones que no traban o no retraen correctamente
- Anclajes flojos o dañados
- Cintas deshilachadas, cortadas o deterioradas
- Ausencia de cinturones en plazas donde deberían estar
- Fallas en los sistemas de sujeción de los asientos
Además, se controla el correcto anclaje de butacas, apoyacabezas, puertas, cerraduras, ventanillas y la visibilidad general del conductor. Todo lo que comprometa la seguridad de los ocupantes es motivo de observación o rechazo.
El valor de la VTV en Buenos Aires
En territorio bonaerense, los autos particulares de hasta 2.500 kilos deben abonar $97.057,65 por la VTV. Las motos pagan $38.801, y los vehículos que superan los 2.500 kilos afrontan un costo de $174.604. La obligación comienza a los dos años de antigüedad o al alcanzar los 60.000 kilómetros, y desde ese momento la verificación debe renovarse todos los años.
En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el control es exigido recién a partir del cuarto año desde el patentamiento o al llegar a los 64.000 kilómetros. El valor también es menor: $63.453,61 para autos hasta 2.500 kilos y $23.858,78 para motos. Además, algunos vehículos pueden acceder a una oblea con vigencia de dos años, según su estado general y nivel de emisiones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario