VTV: el valor de la multa por tener el trámite vencido
Este trámite exige que cada uno cumpla con los parámetros de seguridad y funcionamiento. Qué tener en cuenta.
El Gobierno nacional avanzó con una reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) a través de un nuevo decreto publicado en el Boletín Oficial. La medida se produjo después de un proceso judicial que había condicionado la implementación de los cambios impulsados por el Ejecutivo.
La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 139/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
Si un conductor circula sin este trámite vigente, puede recibir una multa económica o la retención de la licencia durante un control de tránsito, ya que se trata de un requisito obligatorio para poder circular.
El monto de la multa por tener la VTV vencida
En marzo de 2026, manejar sin tener la Verificación Técnica Vehicular al día, puede implicar tener que pagar montos muy elevados. En la Provincia de Buenos Aires, la Unidad Fija se estableció en $1.896. Las multas por esta infracción van desde $568.800 hasta $1.896.000.
En cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Unidad Fija está actualmente en $949,99, la sanción por no tener la oblea vigente ronda entre los 400 UF, es decir aproximadamente unos $380.000.
Lo que sucede si tenés la VTV vencida
Circular con la VTV vencida puede generar varias consecuencias inmediatas además de la multa económica. Pueden retener tu licencia y el vehículo quedaría inhabilitado para su circulación hasta que se regularice la situación.
Además es posible que se multe hasta por $1.896.000 en el caso de que haya un accidente o siniestro vial. En estos casos, las compañías de seguros pueden optar por rechazar la cobertura por falta de mantenimiento obligatorio, lo que deja al dueño del auto como responsable de afrontar los costos por los daños
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