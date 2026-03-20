VTV: el valor de la multa por tener el trámite vencido

Lo que sucede si tenés la VTV vencida

Circular con la VTV vencida puede generar varias consecuencias inmediatas además de la multa económica. Pueden retener tu licencia y el vehículo quedaría inhabilitado para su circulación hasta que se regularice la situación.

Además es posible que se multe hasta por $1.896.000 en el caso de que haya un accidente o siniestro vial. En estos casos, las compañías de seguros pueden optar por rechazar la cobertura por falta de mantenimiento obligatorio, lo que deja al dueño del auto como responsable de afrontar los costos por los daños