VTV: la restricción a la que hay que estar atento antes de realizar la verificación vehicular

Los dos tipos de oscurecimiento que rechazan la VTV al instante

VTV (1).png El conductor tiene prohibido el uso de polarizado en el parabrisas.

En la verificación vehicular existen ciertos criterios estrictos relacionados con el oscurecimiento de los vidrios que pueden derivar en la desaprobación del control. Uno de ellos está vinculado al uso de polarizados con un nivel de oscuridad superior al permitido, una condición que no cumple con la normativa vigente.