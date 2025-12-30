VTV: la restricción a la que hay que estar atento antes de realizar la verificación vehicular
Transitar sin este documento puede desencadenar en elevadas multas y hasta la retención del coche. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio cuyo objetivo es reducir accidentes viales tras una minuciosa inspección de los vehículos. En los talleres autorizados, se revisa el estado de los frenos, neumáticos, paragolpes y luces, entre otros componentes clave.
Luego de la verificación, el resultado arrojado por los especialistas pueden ser tres: apto, condicional o rechazado. Es fundamental que cada conductor este al día con este trámite para evitar graves sanciones, como elevadas multas y hasta la retención del coche.
Los dos tipos de oscurecimiento que rechazan la VTV al instante
En la verificación vehicular existen ciertos criterios estrictos relacionados con el oscurecimiento de los vidrios que pueden derivar en la desaprobación del control. Uno de ellos está vinculado al uso de polarizados con un nivel de oscuridad superior al permitido, una condición que no cumple con la normativa vigente.
Además, no está habilitado el uso de polarizado en el parabrisas ni la colocación de cristales con terminación espejada en ninguna de las ventanillas del vehículo. Cuando se detecta alguna de estas irregularidades, la VTV se rechaza de manera inmediata y el trámite queda sin efecto.
Los riesgos y multas por transitar sin la Verificación Técnica Vehicular
Manejar un vehículo sin la VTV vigente, o con el control desaprobado, expone al conductor a distintas consecuencias, que van desde infracciones y sanciones económicas hasta la posible incautación del auto. Además del aspecto legal, circular en esas condiciones implica un riesgo mayor en materia de seguridad.
Por ese motivo, es fundamental realizar la verificación en tiempo y forma, cumplir con todos los requisitos y llevar la documentación correspondiente para aprobar el trámite de manera rápida y sin inconvenientes.
