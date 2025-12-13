VTV: los autos que quedan exentos de realizar la verificación en 2026
Desde 2026, la Ciudad modifica la VTV con alivio para conductores autos nuevos sin control inicial, menos trámites, turnos más simples y costos más bajos.
De cara a 2026, el Gobierno porteño confirmó cambios en el esquema de la Verificación Técnica Vehicular VTV, con la intención de hacer más simples los trámites y aliviar el bolsillo de los conductores. La actualización apunta especialmente a quienes tienen autos nuevos o con bajo kilometraje, sectores que pasarán a tener un tratamiento diferenciado dentro del sistema.
La decisión llega en un escenario marcado por la falta de turnos disponibles, que suelen agotarse con semanas de anticipación, y por los reiterados aumentos en el costo de la VTV registrados durante 2025. Desde la Ciudad de Buenos Aires sostienen que estas modificaciones ayudarán a descomprimir los centros de verificación y mejorar la experiencia de los usuarios.
Quiénes deberán realizar la VTV y las excepciones
La VTV seguirá siendo obligatoria para vehículos particulares que superen los cuatro años de antigüedad o los 60.000 kilómetros, con una validez anual y opción de renovación hasta 45 días antes del vencimiento. Para realizar la Verificación Técnica Vehicular se exige cédula verde o azul, DNI, comprobante de pago y seguro obligatorio, mientras que en motocicletas se controla especialmente el estado de luces y frenos.
Dentro del nuevo esquema previsto para 2026, habrá excepciones para autos nuevos con menos de cuatro años y bajo kilometraje, incluyendo unidades patentadas entre 2023 y 2025. También quedarán exceptuadas las motos de menos de un año y los vehículos de fuerzas de seguridad y emergencia.
Desde el Ministerio de Transporte porteño indicaron que el objetivo es focalizar controles en vehículos con mayor desgaste y reducir en torno al 15 por ciento la demanda de turnos de VTV, mientras que los autos eléctricos e híbridos continuarán realizando el trámite con procedimientos adaptados.
Cómo sacar turno para la VTV en 2026
El turno para la VTV en 2026 se realizará de manera 100 por ciento digital tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que resulta clave planificar el trámite con anticipación. Cada vehículo tiene asignado un mes específico para cumplir con la Verificación Técnica Vehicular, definido por la terminación de la patente, un dato fundamental para evitar demoras o faltas.
En la Provincia de Buenos Aires, el proceso incluye la solicitud del turno online desde el sitio oficial, la elección de una fecha disponible, el pago previo de la VTV a través de plataformas virtuales y la posterior presentación en la planta de verificación correspondiente con la documentación obligatoria.
En la Ciudad de Buenos Aires, el trámite comienza en la web oficial, donde se reserva el turno según el vencimiento de la patente, se completa un formulario online, se define el método de pago y se seleccionan planta, fecha y horario, opciones que no pueden modificarse una vez confirmadas.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario