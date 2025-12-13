VTV: los autos que quedan exentos de realizar la verificación en 2026

VTV (1).png

Cómo sacar turno para la VTV en 2026

El turno para la VTV en 2026 se realizará de manera 100 por ciento digital tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que resulta clave planificar el trámite con anticipación. Cada vehículo tiene asignado un mes específico para cumplir con la Verificación Técnica Vehicular, definido por la terminación de la patente, un dato fundamental para evitar demoras o faltas.

En la Provincia de Buenos Aires, el proceso incluye la solicitud del turno online desde el sitio oficial, la elección de una fecha disponible, el pago previo de la VTV a través de plataformas virtuales y la posterior presentación en la planta de verificación correspondiente con la documentación obligatoria.

En la Ciudad de Buenos Aires, el trámite comienza en la web oficial, donde se reserva el turno según el vencimiento de la patente, se completa un formulario online, se define el método de pago y se seleccionan planta, fecha y horario, opciones que no pueden modificarse una vez confirmadas.