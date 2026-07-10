VTV: lo que se debe revisar para evitar rechazos en la verificación
La VTV controla que los vehículos conserven en buen estado sus protecciones laterales, un requisito obligatorio para circular y aprobar la revisión.
La VTV vuelve a ubicarse en el centro de la atención de miles de automovilistas que deben cumplir con los controles obligatorios para circular. En este contexto, mantener el vehículo en condiciones óptimas y respetar las normas de seguridad resulta clave para aprobar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y reducir los riesgos tanto para los ocupantes como para el resto de quienes transitan por la vía pública.
Especialistas del sector automotor destacan que determinados elementos de la carrocería cumplen un rol mucho más importante que el meramente visual, ya que forman parte de la estructura de protección del vehículo.
Con el objetivo de unificar los controles y brindar mayor claridad a los conductores, los organismos responsables de la VTV informan cuáles son los criterios que se aplican durante la inspección técnica y qué aspectos pueden derivar en una observación o rechazo.
Cómo evitar que te rechacen la VTV en julio 2026
La reglamentación vigente que rige la VTV establece controles estrictos sobre el estado general de la estructura del vehículo. Durante la inspección se revisan en detalle la carrocería, los sistemas de protección frente a impactos y los distintos elementos exteriores, con el objetivo de comprobar que cumplen con los estándares de seguridad exigidos para circular por la vía pública.
Entre los puntos que analiza la Verificación Técnica Vehicular (VTV) se encuentra el estado de los guardabarros. La normativa indica que estas piezas deben conservarse completas y sin daños visibles. Además, no está permitido que el vehículo tenga accesorios o componentes que sobresalgan de su línea lateral, ya que representan un riesgo para peatones y otros conductores.
A su vez, el punto 9.2 del Manual de Inspección Técnica establece que cualquier accesorio, soporte, anclaje o malacate que exceda las dimensiones originales del vehículo y no cuente con la correspondiente homologación oficial será considerado una falla grave. En esos casos, el rodado no podrá aprobar la VTV ni obtener la oblea que certifica el control técnico.
Para los vehículos modificados o con reformas, los inspectores también verifican que los cambios realizados respeten la legislación vigente y no afecten la capacidad de protección de los guardabarros. Si las modificaciones comprometen la seguridad o incumplen los requisitos establecidos, la VTV podrá ser rechazada.
Qué más se controla en la VTV
La VTV también verifica que los paragolpes y demás elementos de protección mantengan la altura original definida por el fabricante.
En los vehículos que hayan sido modificados en la suspensión o el chasis, la normativa establece límites máximos permitidos: hasta 450 milímetros de distancia al suelo en la parte delantera y 500 milímetros en la trasera.
Durante la Verificación Técnica Vehicular, los inspectores consideran como una falla grave la presencia de paragolpes rotos, deformados o con partes faltantes que puedan desprenderse mientras el vehículo está en circulación.
Del mismo modo, está prohibido instalar defensas metálicas adicionales, ganchos de remolque que sobresalgan de la carrocería o estribos laterales que no formen parte del equipamiento original homologado.
Además de revisar la estructura exterior, la VTV incluye el control del sistema de frenos y el correcto funcionamiento de las luces, evaluando tanto su intensidad como su alineación para garantizar una conducción segura.
A su vez, las autoridades recuerdan que circular con la VTV vencida o sin la oblea obligatoria puede derivar en importantes multas y otras sanciones previstas por la legislación vigente.
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