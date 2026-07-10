VTV: lo que se debe revisar para evitar rechazos en la verificación

A su vez, el punto 9.2 del Manual de Inspección Técnica establece que cualquier accesorio, soporte, anclaje o malacate que exceda las dimensiones originales del vehículo y no cuente con la correspondiente homologación oficial será considerado una falla grave. En esos casos, el rodado no podrá aprobar la VTV ni obtener la oblea que certifica el control técnico.

Para los vehículos modificados o con reformas, los inspectores también verifican que los cambios realizados respeten la legislación vigente y no afecten la capacidad de protección de los guardabarros. Si las modificaciones comprometen la seguridad o incumplen los requisitos establecidos, la VTV podrá ser rechazada.

Qué más se controla en la VTV

La VTV también verifica que los paragolpes y demás elementos de protección mantengan la altura original definida por el fabricante.

En los vehículos que hayan sido modificados en la suspensión o el chasis, la normativa establece límites máximos permitidos: hasta 450 milímetros de distancia al suelo en la parte delantera y 500 milímetros en la trasera.

Durante la Verificación Técnica Vehicular, los inspectores consideran como una falla grave la presencia de paragolpes rotos, deformados o con partes faltantes que puedan desprenderse mientras el vehículo está en circulación.

Del mismo modo, está prohibido instalar defensas metálicas adicionales, ganchos de remolque que sobresalgan de la carrocería o estribos laterales que no formen parte del equipamiento original homologado.

Además de revisar la estructura exterior, la VTV incluye el control del sistema de frenos y el correcto funcionamiento de las luces, evaluando tanto su intensidad como su alineación para garantizar una conducción segura.

A su vez, las autoridades recuerdan que circular con la VTV vencida o sin la oblea obligatoria puede derivar en importantes multas y otras sanciones previstas por la legislación vigente.