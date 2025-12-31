VTV: los autos exentos de realizar el trámite este 2026
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Autos que no deberán hacer la VTV en 2026
Según la última decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los vehículos que cumplan con estos requisitos no deben hacer la VTV:
-
Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o antes de que registren 64.000 kilómetros recorridos.
Motos cero kilómetro previas al cuarto año de antigüedad.
En el caso de aquellos autos y motos cuya antigüedad sea de entre los 4 años y 7 años, con un kilometraje de menos de 84.000 kilómetros, la vigencia de su verificación será de hasta 2 años. A partir de los 7 años de antigüedad u 84.000 kilómetros, será de hasta 1 año.
Todos los requisitos para renovar la VTV
Estos son los requisitos necesarios para actualizar el trámite de la VTV:
-
DNI vigente.
Licencia de conducir al día.
Seguro del vehículo al día.
Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.
Presentar la cédula verde del automotor o moto.
Título de propiedad del auto o moto.
Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.
Quiénes están exentos de pagar el trámite
Hay una serie de conductores que tienen registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, que no necesitan abonar la Verificación Técnica Vehicular. Esos grupos constatan de:
-
Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.
Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.
Discapacitados no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.
