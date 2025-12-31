VTV: los autos exentos de realizar el trámite este 2026

Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o antes de que registren 64.000 kilómetros recorridos.

Motos cero kilómetro previas al cuarto año de antigüedad.

En el caso de aquellos autos y motos cuya antigüedad sea de entre los 4 años y 7 años, con un kilometraje de menos de 84.000 kilómetros, la vigencia de su verificación será de hasta 2 años. A partir de los 7 años de antigüedad u 84.000 kilómetros, será de hasta 1 año.