VTV: los autos que no deberán realizar la verificación en abril 2026

Con la nueva normativa, esta restricción se elimina: talleres privados y concesionarios oficiales que cumplan con la certificación y equipamiento requerido podrán hacer la verificación. La idea es dar más opciones a los usuarios, reduciendo las esperas y ampliando la cantidad de centros disponibles en todo el país.

Además, se elimina la tarifa única establecida por el Estado. De esta manera, cada centro podrá fijar su propio precio, permitiendo a los conductores comparar costos antes de sacar turno.