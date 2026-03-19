VTV: los autos que no deberán realizar la verificación en abril 2026
Este trámite tiene como objetivo reducir accidentes y mejorar la seguridad vial en las carreteras. Descubrí los coches que no deberán realizar la inspección.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que busca asegurar el correcto estado de los vehículos, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial en la carretera. Por este motivo, llevan a cabo exhaustivas inspecciones en talleres autorizaos para detectar problemas o fallas en frenos, luces, dirección, neumáticos y otros elementos esenciales para circular.
No obstante, el Gobierno de Javier Milei anunció cambios en los plazos para realizar la VTV. Según el Decreto 139/2026, millones de autos ya no deberán someterse al control de manera inmediata, sino tras cumplir un tiempo de uso específico. Además, se modificaron algunos procedimientos administrativos y requisitos del trámite.
Los autos que ya no tendrán que hacer la VTV
El Gobierno explicó que la medida busca simplificar la VTV, aumentar la competencia en el servicio y reducir trámites para los conductores. Como consecuencia, no todos los vehículos deberán realizar la verificación con la misma frecuencia que antes.
Los autos 0 km harán su primera revisión recién a los 5 años o al llegar a los 60.000 kilómetros. Los vehículos de 5 a 10 años de antigüedad deberán verificar cada 2 años, mientras que solo los autos con más de 10 años continuarán con la obligación anual.
Los nuevos cambios en la VTV
Hasta ahora, la VTV estaba limitada a plantas concesionadas con exclusividad por zona, lo que obligaba a los autos a realizar la inspección en la jurisdicción del domicilio del propietario.
Con la nueva normativa, esta restricción se elimina: talleres privados y concesionarios oficiales que cumplan con la certificación y equipamiento requerido podrán hacer la verificación. La idea es dar más opciones a los usuarios, reduciendo las esperas y ampliando la cantidad de centros disponibles en todo el país.
Además, se elimina la tarifa única establecida por el Estado. De esta manera, cada centro podrá fijar su propio precio, permitiendo a los conductores comparar costos antes de sacar turno.
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