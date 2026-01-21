¿VTV por primera vez? El manual de procedimientos para primeros conductores en CABA y Provincia

Lo que no podes dejar de llevar es:

DNI y la licencia de conducir vigentes.

Cédula verde o azul del vehículo.

Seguro obligatorio al día.

Título de propiedad: Esto solo te lo van a pedir en tu primer verificación.

¿Qué se revisa?

Mientras inspeccionan tu auto, se controlan las luces, frenos, dirección, suspensión, neumáticos, chasis, bocina, cinturones, limpiaparabrisas, y niveles de gases contaminantes.

Además, se aseguran que todos los elementos de seguridad, como el matafuegos y las balizas, estén en perfecto estado. Si tu auto no aprueba la revisión, se te van a dar 60 días hábiles para hacer todas las reparaciones necesarias y volver a presentarse sin ningún costo adicional.

La VTV en PBA

Ya estando en Provincia de Buenos Aires no tenés que hacer el trámite hasta que no se cumplan dos años desde que patentaste el auto, en el caso de que sea particular. Con las motos es hasta que se cumple el año. Después de cumplir estos tiempos, para ambos vehículos es obligatorio hacerla anualmente.

Para asistir al turno, primero tenés que solicitarlo desde la página oficial de la VTV de la provincia. Desde ahí, elegís la planta que mejor te quede y completas los datos de tu vehículo. Como en el caso de CABA, el mes de verificación se determina según el último número de tu patente.

Documentación necesaria

La documentación obligatoria para realizarla es:

Cédula verde del vehículo.

DNI del conductor.

Título de propiedad: Como en el caso de CABA , solo te lo piden en la primer revisión.

, solo te lo piden en la primer revisión. CUIT o CUIL si el vehículo se utiliza con fines comerciales.

¿Qué se revisa?

En la planta verificadora van a chequear tu sistema de frenos, la alineación, luces, suspensión, neumáticos, emisión de gases y la estructura general del vehículo. En el caso que te rechacen, el sistema es el mismo que en la ciudad.