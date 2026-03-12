Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. River

Para este duelo, el equipo de Diego Martínez no podrá contar con el apoyo total de su gente: debido a un derrumbe en el complejo vecino "Estación Buenos Aires", las autoridades solo habilitaron el ingreso de 15 mil hinchas por razones de seguridad.

Formaciones de Huracán vs. River

Huracán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

River: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Cómo ver en vivo Huracán vs. River

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.