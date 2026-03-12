Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. River por el Torneo Apertura 2026.
El Tomás Adolfo Ducó será el escenario de uno de los platos fuertes de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Este jueves, a las 21:30, River visita a Huracán con un condimento especial: el debut de Eduardo "Chacho" Coudet como sucesor de Marcelo Gallardo.
Tras una salida del "Muñeco" marcada por la irregularidad, el club de Núñez busca una necesaria bocanada de aire fresco en Parque Patricios. El encuentro tendrá la transmisión de TNT Sports.
Luego de un cierre de 2025 deslucido y un inicio de 2026 que terminó con el segundo ciclo de Gallardo, el "Chacho" asume el mando con una premisa clara: intensidad. Durante la reciente semana de inactividad por el paro del fútbol local, el nuevo cuerpo técnico aprovechó para realizar una mini-pretemporada física, buscando que el equipo recupere el dinamismo perdido.
River hoy marcha 7° en la Zona A con 11 puntos, al límite de los puestos de clasificación, por lo que una victoria es vital para no perder terreno.
El "Globo" llega tras un triunfo alentador por 3-1 ante Belgrano, aunque su camino en el torneo ha sido sinuoso (derrota ante Estudiantes de Río Cuarto y empate con Riestra).
Para este duelo, el equipo de Diego Martínez no podrá contar con el apoyo total de su gente: debido a un derrumbe en el complejo vecino "Estación Buenos Aires", las autoridades solo habilitaron el ingreso de 15 mil hinchas por razones de seguridad.
Formaciones de Huracán vs. River
- Huracán: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
- River: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Thaiel Peralta, Oscar Romero, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Cómo ver en vivo Huracán vs. River
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario