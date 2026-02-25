Vuelve BA Flota, el festival de globos aerostáticos en la Ciudad: cuándo y dónde es

17:00 – Inflado de globos aerostáticos y elevaciones cautivas (Actividad sujeta a condiciones climáticas)

19:00 – Night Glow: un espectáculo nocturno con globos aerostáticos iluminados, show de luces y fuegos sincronizados.

20:00 – Show principal en vivo

21:00 – DJ set y Balloon Fest

22:00 – Cierre del evento

Qué hacer en BA Flota: espacios temáticos y actividades

Desde las 15, junto a la apertura de puertas, estarán disponibles diversas actividades para toda la familia:

Paseo de artesanos, sector gastronómico con food trucks y beer garden.

Bandas y DJs en vivo.

Mundo Cars: exhibición de autos clásicos, desfiles y concursos.

Mundo Tech: activaciones tecnológicas, experiencias con drones, simuladores e inteligencia artificial.

Mundo Newbery: paseo aeronáutico y simuladores.

Mini Balloons para fotos y experiencias inmersivas.

Mundo Kids: parque inflable, shows, domos de arte y juegos para niños.

Shows circenses itinerantes.

¿Cuánto cuestan las entradas para BA Flota?

La entrada general tiene un valor de preventa de $20.000, más el costo por servicio de $2.400.

A su vez, se ofrecerá una experiencia premium llamada Club Flota Tour, donde los interesados contarán con un espacio exclusivo y servicios diferenciales:

- Acceso preferencial con entrada diferencial

- Ubicación privilegiada con mejor vista a los globos

- Prioridad para subir a los globos cautivos

- Área de relax y encuentro

- Experiencias gastronómicas y beneficios especiales

¿Dónde y cómo comprar entradas para BA Flota?

1. Ingresar a Ticketek

2. Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.

3. Seleccionar el evento BA Flota.

4. Elegir la cantidad de entradas y agregarlas al carrito.

5. Revisar el resumen de compra y proceder al pago.

6. Confirmar la compra y recibir la entrada en formato digital.

La entrada se entrega mediante e-ticket, sin costo adicional, disponible para presentar desde el celular o impreso.

¿Cómo llegar al Parque de la Ciudad en colectivo?

Llegar al Parque de la Ciudad desde distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano es posible gracias a varias opciones de líneas de colectivo:

6, 28, 32, 36, 50, 76, 91, 101, 115, 141, 143, 150 y 188.