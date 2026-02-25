Vuelve BA Flota, el festival de globos aerostáticos en la Ciudad: cuándo y dónde es
Habrá actividades recreativas, música en vivo y mucha diversión para toda la familia. Cómo comprar las entradas y cuánto cuestan.
BA Flota, el festival de globos aerostáticos, volverá a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires con un evento pensado para toda la familia que incluirá música en vivo, actividades recreativas, show de luces y experiencias interactivas.
¿Cuándo y dónde se realiza el BA Flota?
El festival de globos aerostáticos se realizará el sábado 28 de marzo de 2026 en el Parque de la Ciudad, ubicado sobre Avenida Coronel Roca 4099, en el barrio porteño de Villa Soldati. El ingreso peatonal al evento será por la Puerta 7.
En caso de lluvia o vientos fuertes, el evento cuenta con fechas alternativas para el domingo 29 de marzo, sábado 11 de abril o domingo 12 de abril.
Durante la jornada se realizarán vuelos cautivos, es decir que los los globos aerostáticos permanecerán anclados al suelo. Para garantizar la seguridad de los asistentes y por temas de organización, se podrá ingresar solamente durante el momento del inflado, pero no se realizarán elevaciones.
Globos aerostáticos en CABA: programación completa
15:00 – Apertura de puertas e inicio de actividades en los espacios temáticos (ver debajo)
17:00 – Inflado de globos aerostáticos y elevaciones cautivas (Actividad sujeta a condiciones climáticas)
19:00 – Night Glow: un espectáculo nocturno con globos aerostáticos iluminados, show de luces y fuegos sincronizados.
20:00 – Show principal en vivo
21:00 – DJ set y Balloon Fest
22:00 – Cierre del evento
Qué hacer en BA Flota: espacios temáticos y actividades
Desde las 15, junto a la apertura de puertas, estarán disponibles diversas actividades para toda la familia:
Paseo de artesanos, sector gastronómico con food trucks y beer garden.
Bandas y DJs en vivo.
Mundo Cars: exhibición de autos clásicos, desfiles y concursos.
Mundo Tech: activaciones tecnológicas, experiencias con drones, simuladores e inteligencia artificial.
Mundo Newbery: paseo aeronáutico y simuladores.
Mini Balloons para fotos y experiencias inmersivas.
Mundo Kids: parque inflable, shows, domos de arte y juegos para niños.
Shows circenses itinerantes.
¿Cuánto cuestan las entradas para BA Flota?
La entrada general tiene un valor de preventa de $20.000, más el costo por servicio de $2.400.
A su vez, se ofrecerá una experiencia premium llamada Club Flota Tour, donde los interesados contarán con un espacio exclusivo y servicios diferenciales:
- Acceso preferencial con entrada diferencial
- Ubicación privilegiada con mejor vista a los globos
- Prioridad para subir a los globos cautivos
- Área de relax y encuentro
- Experiencias gastronómicas y beneficios especiales
¿Dónde y cómo comprar entradas para BA Flota?
1. Ingresar a Ticketek
2. Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.
3. Seleccionar el evento BA Flota.
4. Elegir la cantidad de entradas y agregarlas al carrito.
5. Revisar el resumen de compra y proceder al pago.
6. Confirmar la compra y recibir la entrada en formato digital.
La entrada se entrega mediante e-ticket, sin costo adicional, disponible para presentar desde el celular o impreso.
¿Cómo llegar al Parque de la Ciudad en colectivo?
Llegar al Parque de la Ciudad desde distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano es posible gracias a varias opciones de líneas de colectivo:
6, 28, 32, 36, 50, 76, 91, 101, 115, 141, 143, 150 y 188.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario