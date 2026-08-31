Vuelve el frío polar a Buenos Aires y amenaza con arruinar el fin de semana: que día hará 1 grado
El Servicio Meteorológico Nacional y otros pronosticadores tienen la peor de las noticias para los amantes del calor: el frío aún no se va del AMBA.
Cuando el calendario marcaba los primeros pasos hacia la primavera y muchos ya evaluaban guardar el abrigo pesado, el clima vuelve a dar un giro drástico. Una masa de aire de frío polar ingresará a la franja central de la Argentina en la segunda mitad de la semana y provocará un marcado descenso de las temperaturas en Buenos Aires.
De manera que, por lo pronto, habrá que esperar para guardar los abrigos y sacar livianamente la ropa de verano. Todos los detalles.
Vuelve el frío polar a Buenos Aires y amenaza con arruinar el fin de semana: que día hará 1 grado
De acuerdo a lo informado por el sitio Meteored -que, a diferencia del Servicio Meteorológico Nacional, presenta un pronóstico mucho más extendido- el próximo domingo 6 de septiembre el termómetro volverá a colocarse en 1°C, pudiendo presentar incluso una marca más baja.
Esto llegará luego de las lluvias que tendrán lugar en la noche del miércoles y la madrugada del jueves, lo que derivará en un abrupto cambio de térmicas.
Lo cierto es que la temperatura comenzará a descender con fuerza el viernes 4 la mínima, cuando la mínima se ubique en 7 grados, mientras que el sábado 5 de septiembre se registrará una máxima de apenas 11 grados con nuevas lluvias aisladas y fuertes ráfagas de viento de hasta 63 km/h.
Finalmente, el domingo 6 será la jornada más gélida, amaneciendo con apenas 1 grado de mínima y una alta probabilidad del bajo cero absoluto durante la madrugada.
Recomendaciones ante el regreso de la ola de frío polar a Buenos Aires
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Vestirse en capas (sistema "cebolla"): Combinar prendas finas superpuestas (primera capa térmica, abrigo intermedio y campera rompevientos) ayuda a regular la temperatura corporal ante las mañanas heladas y el contraste térmico al subir la temperatura por la tarde.
Prevenir el monóxido de carbono: Al usar estufas a gas o calefactores, verificar que las llamas sean siempre de color azul. Dejar siempre una pequeña rendija de aire abierta en los ambientes para garantizar la ventilación contínua y apagar los artefactos antes de dormir.
Proteger las vías respiratorias: Cubrir boca y nariz con bufanda o cuello térmico al salir en las primeras horas del día para evitar el ingreso directo de aire gélido a los pulmones y reducir el riesgo de afecciones respiratorias.
Mantener la hidratación y consumir alimentos calientes: Consumir sopas, guisos e infusiones calientes que aporten calorías y mantengan la temperatura corporal. Es clave continuar tomando agua regularmente, ya que el frío suele disminuir la sensación de sed.
Cuidar e hidratar la piel y labios: El viento frío de origen polar tiende a resecar rápidamente las zonas expuestas; el uso de crema humectante y bálsamo labial evita grietas e irritaciones cutáneas.
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