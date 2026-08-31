Vuelve el frío polar a Buenos Aires y amenaza con arruinar el fin de semana: que día hará 1 grado

Finalmente, el domingo 6 será la jornada más gélida, amaneciendo con apenas 1 grado de mínima y una alta probabilidad del bajo cero absoluto durante la madrugada.

Vestirse en capas (sistema "cebolla"): Combinar prendas finas superpuestas (primera capa térmica, abrigo intermedio y campera rompevientos) ayuda a regular la temperatura corporal ante las mañanas heladas y el contraste térmico al subir la temperatura por la tarde.

Prevenir el monóxido de carbono: Al usar estufas a gas o calefactores, verificar que las llamas sean siempre de color azul. Dejar siempre una pequeña rendija de aire abierta en los ambientes para garantizar la ventilación contínua y apagar los artefactos antes de dormir.

Proteger las vías respiratorias: Cubrir boca y nariz con bufanda o cuello térmico al salir en las primeras horas del día para evitar el ingreso directo de aire gélido a los pulmones y reducir el riesgo de afecciones respiratorias.

Mantener la hidratación y consumir alimentos calientes: Consumir sopas, guisos e infusiones calientes que aporten calorías y mantengan la temperatura corporal. Es clave continuar tomando agua regularmente, ya que el frío suele disminuir la sensación de sed.