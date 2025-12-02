Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 2 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé, para el AMBA, otra jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas en aumento.
Luego de varios días con clima inestable, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene buenas noticias, ya que espera más días con buen tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En este sentido, y luego de las lluvias del fin de semana, espera un martes con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, y acompañado de temperaturas de entre 15 y 27 grados.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Desde el miércoles comenzaría a sentir el regreso del calor, con cielo ligeramente nublado en la madrugada, algo nublado en la tarde y despejado en la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 17 grados de mínima y 29 de máxima.
Siempre de acuerdo con el SMN, el jueves, todavía con buen clima, tendría cielo entre ligeramente y algo nublado, con marcas térmicas de entre 20 y 30 grados; y el viernes, cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas que irán desde 21 hasta 31 grados.
Se mantendría la tendencia durante el fin de semana, con un sábado que se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y acompañado por marcas de entre 23 y 29 grados; mientras que el domingo tendría cielo mayormente nublado, con 21 de mínima y 28 de máxima.
