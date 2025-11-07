Alerta naranja por fuertes tormentas para cinco provincias: advertencias del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas para este viernes, tanto naranjas como amarillas, para 14 provincias argentinas en total.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas para 14 provincias argentinas, que este viernes sufrirán condiciones que afectarán la vida cotidiana de sus habitantes, sea por tormentas intensas o vientos con fuertes ráfagas.
En principio, Misiones está bajo alerta amarilla por tormentas en su mitad Norte, mientras que su parte Sur lo está bajo color naranja, lo que implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Siguiendo en la Mesopotamia, Corrientes tiene igual suerte, donde se registrarán abundantes lluvias, mientras que la mitad Norte de Entre Ríos está bajo alerta amarilla por esa misma condición, lo que significa “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”, de acuerdo al organismo oficial.
La parte Este de Formosa también está en amarillo por tormentas, lo mismo que el Sureste del Chaco, casi todo el territorio de Santa Fe, donde se esperan intensas precipitaciones durante toda la jornada.
Ya en el centro del país, la mitad de Sur de Santiago del Estero y el Centro-Norte de Córdoba están bajo alerta amarilla por tormentas, mientras el resto de la provincia mediterránea se encuentra en naranja, al igual que la mayor parte de San Luis.
En cuanto a Tucumán, Catamarca y La Rioja, serán azotadas por vientos fuertes durante todo el viernes, especialmente en sus zonas del Este, y el extremo Sur riojano también se verá afectado por tormentas de mucha intensidad.
Finalmente, la región cuyana también tiene sus alertas amarillas para este viernes: el Este de San Juan y el Noreste de Mendoza son los territorios afectados, de acuerdo al SMN.
Recomendaciones del SMN
Alertas Amarillas
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura.
- Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Alertas Naranjas
- Buscá un lugar bajo techo.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Cortá el suministro eléctrico si identificás riesgo de que el agua ingrese en tu casa.
- Mantenete alejado de postes de luz o cables de electricidad.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
