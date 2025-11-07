Alerta naranja por fuertes tormentas para cinco provincias: advertencias del Servicio Meteorológico Nacional

En cuanto a Tucumán, Catamarca y La Rioja, serán azotadas por vientos fuertes durante todo el viernes, especialmente en sus zonas del Este, y el extremo Sur riojano también se verá afectado por tormentas de mucha intensidad.

Finalmente, la región cuyana también tiene sus alertas amarillas para este viernes: el Este de San Juan y el Noreste de Mendoza son los territorios afectados, de acuerdo al SMN.

Recomendaciones del SMN

Alertas Amarillas

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alertas Naranjas

Buscá un lugar bajo techo.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Cortá el suministro eléctrico si identificás riesgo de que el agua ingrese en tu casa.

Mantenete alejado de postes de luz o cables de electricidad.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.