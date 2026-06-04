Zárate: un comerciante ató a un ladrón a su camioneta y lo arrastró varias cuadras

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el sospechoso amenazó a la víctima con un cuchillo. Pese a eso, el vendedor lo redujo y decidió atarlo con una soga a su camioneta Ford Ranger. Así lo llevó a recorrer varias cuadras, mientras los vecinos miraban sin entender lo que pasaba.

Durante ese trayecto, por momentos el acusado corrió y en otras partes fue arrastrado. La escena sucedió minutos después de las 13 y una cámara de seguridad registró cuando la camioneta se detuvo de golpe y el sospechoso, por el impulso, golpeó contra la parte trasera y cayó al suelo.

En el registro fílmico también se ve la reacción de vecinos a los que se nota sorprendidos por la situación. Más adelante, la secuencia finaliza cuando el hombre lleva al sospechoso hasta un árbol y lo deja atado ahí, con la misma cuerda que lo había arrastrado por la ciudad.

El recorrido siguió varias cuadras más. En otro video, con el vehículo detenido, se escucha al comerciante gritar enfurecido: “Tengo que dejar de laburar para cazar ratas como ustedes, hijo de puta”. Luego, lo llevó de la soga hasta un árbol y lo ató. Allí, le dijo: “Esto le hago a las ratas como vos, los ato. Ahora andá y denunciame, ¿escuchaste? Quedate atado ahí”.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción N°8 Descentralizada de Zárate, a cargo del fiscal Fernando Martín Reina. Hay dos causas abiertas: una por hurto, por lo ocurrido en el comercio, y otra por lesiones, a raíz de los golpes y raspones del acusado.