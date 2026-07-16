Fatal accidente en Zárate-Brazo Largo: un camión cayó del puente y murió su chofer
Un camión que transportaba soda cáustica cayó del puente Urquiza y desencadenando un incendio que provocó la muerte del chofer.
Un camión perdió el control este miércoles por la tarde en el puente Justo José de Urquiza del complejo Zárate-Brazo Largo, traspasó la barrera de contención y cayó al vacío, donde impactó contra el terreno e inmediatamente se incendió por completo.
El siniestro fatal ocurrió cerca de las 19 en el kilómetro 113 de la Ruta Nacional 12. De acuerdo con la Jefatura Departamental Islas de Ibicuy y la Comisaría de Ceibas, el conductor - identificado como Alejandro Suárez- falleció en el acto.
El vehículo involucrado era un camión Volkswagen 717 que arrastraba un semirremolque marca Bonano. Según los reportes preliminares, transportaba soda cáustica, un cargamento químico que complicó las tareas de los equipos de emergencia debido a su naturaleza y a las condiciones generadas por el incendio. El vehículo quedó completamente destruido por las llamas.
Por causas que la fiscalía de Gualeguaychú, a cargo del doctor Jorge Gutiérrez intenta establecer, el vehículo perdió el control, atravesó la barrera de contención del puente y cayó unos 30 metros hacia el sector oeste de la estructura.
Tras el impacto contra el terreno inferior, el camión se incendió por completo debido a la sustancia química que transportaba de alta inflamabilidad. Esto complicó el trabajo de los equipos de emergencia ya que el fuego consumió rápidamente la cabina del conductor lo que imposibilitó el rescate de la víctima.
En el lugar trabajaron de inmediato personal de la Comisaría de Ceibas, dotaciones de bomberos de la región, efectivos de Gendarmería Nacional y servicios de emergencias médicas.
Las tareas incluyeron el control del fuego, el acceso a los restos del vehículo y las maniobras de rescate del cuerpo del conductor. La fiscalía local tomó intervención y ordenó la realización de pericias accidentológicas para determinar las causas exactas del despiste, que por el momento permanecen bajo investigación.
Las pericias técnicas determinarán si factores como el estado de la calzada, condiciones climáticas, posibles fallas mecánicas o exceso de velocidad contribuyeron al siniestro. Por el momento, no se reportaron otros heridos ni daños a terceros.
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