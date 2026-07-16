Fatal accidente en Zárate-Brazo Largo: un camión cayó del puente y murió su chofer

La sustancia química que transportaba el camión aceleró la combustión y desencadenó una tragedia.

En el lugar trabajaron de inmediato personal de la Comisaría de Ceibas, dotaciones de bomberos de la región, efectivos de Gendarmería Nacional y servicios de emergencias médicas.

Las tareas incluyeron el control del fuego, el acceso a los restos del vehículo y las maniobras de rescate del cuerpo del conductor. La fiscalía local tomó intervención y ordenó la realización de pericias accidentológicas para determinar las causas exactas del despiste, que por el momento permanecen bajo investigación.

Las pericias técnicas determinarán si factores como el estado de la calzada, condiciones climáticas, posibles fallas mecánicas o exceso de velocidad contribuyeron al siniestro. Por el momento, no se reportaron otros heridos ni daños a terceros.