Zárate: un joven fue atacado por un rugbier a la salida de una fiesta
La víctima recibió golpes hasta quedar inconsciente. El atacante sería el mismo que en 2024 cometió una agresión similar.
Un joven fue brutalmente agredido por un rugbier a la salida de una fiesta en la localidad bonaerense de Zárate. La víctima fue atacada por detrás y recibió golpes hasta quedar inconsciente. El agresor tendría antecedentes y habría participado de un hecho similar en 2024.
El hecho ocurrió el jueves 1 de enero cerca de las 7 de la mañana a la salida de la fiesta “La chacra”, cuando, la víctima, identificada como Zenón Gómez, regresaba a su casa caminando y acompañado por dos amigos. Fue entonces cuando recibió los golpes.
“Mi hijo salía de una fiesta, iba caminando con dos amigos, tomando agua, cuando le dieron un golpe por atrás y lo desmayaron”, relató Laura Fernández, mamá de la víctima.
Testigos relataron que el joven fue golpeado hasta quedar inconsciente y convulsionando sobre el piso, y que fueron sus propios amigos lo que lo defendieron para que cesara la golpiza. "Cuando estaba en el suelo le quiso pegar una patada. Uno de los amigos de mi hijo se pudo delante para protegerlo", continuó relatando la madre de Zenón.
Según detalló Laura, su hijo se despertó recién cuando llegó al hospital sin entender lo que le había sucedido. Contó que el joven “estuvo todo el día en observación, le hicieron los estudios y está bien”. Sin embargo, no sale del asombro por lo sucedido: “Está en shock porque no se lo esperaba. Fue sin motivo, no hubo discusión ni nada”.
Por el hecho, familiares de la víctima y testigos señalaron a un rugbier - identificado por J.L.-, quien, aseguran, tiene un antecedente: habría participado en un hecho similar en julio de 2024, cuando un chico de 19 años también fue agredido brutalmente en el Club Náutico Arsenal de Zárate durante una celebración por el Día del Amigo.
“De su entorno dijeron que lo hace por diversión. Yo me pregunto qué le pasa, qué grado de violencia tienen en la cabeza que ni puede resolver un tema si no es golpeando. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Ya hay antecedentes en Zárate”, reflexionó Laura.
“No quiero represalias ni conflicto. Quiero que la Justicia se ocupe de esta persona porque evidentemente necesita ayuda. Ni su padre ni su entorno pueden visualizar el problema que tiene este chico”, reclamó Laura.
La familia de Zenón ya realizó la correspondiente denuncia, pero insisten en una solicitud para que la Justicia y la Policía actúen sobre el agresor.
