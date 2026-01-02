Zárate: un joven fue atacado por un rugbier a la salida de una fiesta

Por el hecho, familiares de la víctima y testigos señalaron a un rugbier - identificado por J.L.-, quien, aseguran, tiene un antecedente: habría participado en un hecho similar en julio de 2024, cuando un chico de 19 años también fue agredido brutalmente en el Club Náutico Arsenal de Zárate durante una celebración por el Día del Amigo.

“De su entorno dijeron que lo hace por diversión. Yo me pregunto qué le pasa, qué grado de violencia tienen en la cabeza que ni puede resolver un tema si no es golpeando. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Ya hay antecedentes en Zárate”, reflexionó Laura.

“No quiero represalias ni conflicto. Quiero que la Justicia se ocupe de esta persona porque evidentemente necesita ayuda. Ni su padre ni su entorno pueden visualizar el problema que tiene este chico”, reclamó Laura.

La familia de Zenón ya realizó la correspondiente denuncia, pero insisten en una solicitud para que la Justicia y la Policía actúen sobre el agresor.