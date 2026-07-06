Sorpresa: El Trece levantó el programa de Jimena Monteverde

Esta drástica decisión de las autoridades del canal no es casualidad: coincide de manera exacta con el trascendental partido de la Selección Argentina vs. Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el cual acaparará por completo los niveles de audiencia de la televisión a partir de las 13.00 horas. Ante la enorme expectativa futbolística, la emisora prefirió resguardar el formato de cocina y apostar por un largometraje para competir en la compleja tarde televisiva.