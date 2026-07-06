Álvaro Morales explotó tras la eliminación de México: "¿Y si sí? ¿Y si nos ponemos a...?"

Para Morales, el equipo volvió a fallar cuando debía dar un salto de calidad frente a un rival de máxima jerarquía. Las críticas también alcanzaron al seleccionador Javier Aguirre, cuya conducción fue severamente cuestionada por el periodista. Morales rechazó las opiniones que lo ubican como el mejor entrenador en la historia del Tri y consideró que sus decisiones durante el partido confirmaron viejos problemas.

“¿Por qué le dices analfabeta táctico al Vasco Aguirre? ¿Cómo fueron los cambios? ¿Cómo fue su reacción? ¿Cómo fue el cierre? Predecible, ¿verdad? Pero el Vasco es el mejor técnico en la historia del tri. Eso lo dicen los que no tienen argumentos. El Vasco es el mejor de la historia. Es uno más, es uno más”, dijo categóricamente.

Aunque reconoció que el equipo mejoró la actuación respecto al Mundial anterior, dejó en claro que eso no alcanza para sentirse conforme: “Insisto, el Vasco cumplió en comparación de lo que es el Mundial anterior. Es que hay que felicitar al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos por lo que hicieron. Mediocridad, mediocridad, mediocridad”.

En el tramo final de su descargo, Morales cuestionó la falta de exigencia que, según entiende, existe alrededor de la selección mexicana y repasó el recorrido del equipo durante el torneo. Recordó que el Tri sufrió más de la cuenta frente a rivales como Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador antes de caer con Inglaterra. “¿Y contra Inglaterra? Lo advertimos, lo advertimos. ¿Qué iba a pasar para Javier Aguirre cuando se enfrentara a estas potencias? ¿Qué pasó? Nada. ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si nos ponemos a trabajar en lugar de estar soñando estupideces?”.

Finalmente, rescató únicamente el comportamiento de los hinchas que acompañaron al seleccionado durante toda la Copa del Mundo: “Lo único bueno que nos ha dejado este mundial fue la afición, la que vino, la que compró los boletos carísimos, la que vino a mojarse, aficionados que incluso murieron por su selección. Gracias a la afición, ningún directivo hoy puede colgarse ninguna medalla. No aplaudamos. Esto exijamos”.