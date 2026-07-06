Álvaro Morales explotó tras la eliminación de México: "¿Y si sí? ¿Y si nos ponemos a...?"
El periodista guatemalteco pero mexicano de corazón reaccionó con furia después de la derrota del Tri ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026.
La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra generó una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico del país, pero pocas voces fueron tan contundentes como la de Álvaro Morales. El periodista de ESPN realizó un extenso descargo luego de la derrota por 3-2 en el estadio Azteca y repartió críticas hacia el entrenador Javier Aguirre, varios jugadores y los dirigentes del fútbol mexicano.
A su entender, el resultado no fue una sorpresa, sino la consecuencia de errores que, según aseguró, se venían repitiendo desde hace tiempo. El colega comenzó su análisis afirmando que el desenlace estaba anunciado desde antes de la Copa del mundo. En su opinión, las victorias obtenidas durante la preparación habían generado una expectativa exagerada que terminó chocando con la realidad cuando el equipo se enfrentó a una selección de primer nivel.
“Más allá de que se cumplió, en comparación con el mundial pasado con el Tata Martino, otra derrota épica y honrosa de nuestra selección. Se les dijo y se les advirtió, desde Copa de Oro, desde Nations League, qué iba a pasar cuando nos enfrentáramos a las potencias mundiales. ¿Qué iba a pasar? Esto. Esto iba a pasar justamente, la incapacidad”, expresó. También cuestionó el planteo táctico elegido para enfrentar a Inglaterra: “¿A quién demonio se le ocurre? Vamos a jugarle a Inglaterra como lo hicimos contra Ecuador. ¿A quién se le ocurre esa estupidez? Los especialistas de verdad sabemos que eso era un suicidio. Eso era una tontería”.
El conductor también apuntó directamente contra algunos futbolistas por acciones puntuales que consideró determinantes en el desarrollo del encuentro. Criticó con dureza al arquero mexicano por el penal cometido y también se mostró decepcionado con el rendimiento de otros jugadores. “Acortas la distancia y al portero de la Chivas se le ocurre hacer un penal. Sí, hay un error también de Edson, pero el que hace el penal es el portero de la Chivas, el tal Rangel. Es en estos momentos donde el tipo sabes que no pesa. El Piojo corre lindo, precioso, la pide, intrascendente como en el Guadalajara”.
Para Morales, el equipo volvió a fallar cuando debía dar un salto de calidad frente a un rival de máxima jerarquía. Las críticas también alcanzaron al seleccionador Javier Aguirre, cuya conducción fue severamente cuestionada por el periodista. Morales rechazó las opiniones que lo ubican como el mejor entrenador en la historia del Tri y consideró que sus decisiones durante el partido confirmaron viejos problemas.
“¿Por qué le dices analfabeta táctico al Vasco Aguirre? ¿Cómo fueron los cambios? ¿Cómo fue su reacción? ¿Cómo fue el cierre? Predecible, ¿verdad? Pero el Vasco es el mejor técnico en la historia del tri. Eso lo dicen los que no tienen argumentos. El Vasco es el mejor de la historia. Es uno más, es uno más”, dijo categóricamente.
Aunque reconoció que el equipo mejoró la actuación respecto al Mundial anterior, dejó en claro que eso no alcanza para sentirse conforme: “Insisto, el Vasco cumplió en comparación de lo que es el Mundial anterior. Es que hay que felicitar al cuerpo técnico, a los jugadores y a todos por lo que hicieron. Mediocridad, mediocridad, mediocridad”.
En el tramo final de su descargo, Morales cuestionó la falta de exigencia que, según entiende, existe alrededor de la selección mexicana y repasó el recorrido del equipo durante el torneo. Recordó que el Tri sufrió más de la cuenta frente a rivales como Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador antes de caer con Inglaterra. “¿Y contra Inglaterra? Lo advertimos, lo advertimos. ¿Qué iba a pasar para Javier Aguirre cuando se enfrentara a estas potencias? ¿Qué pasó? Nada. ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si nos ponemos a trabajar en lugar de estar soñando estupideces?”.
Finalmente, rescató únicamente el comportamiento de los hinchas que acompañaron al seleccionado durante toda la Copa del Mundo: “Lo único bueno que nos ha dejado este mundial fue la afición, la que vino, la que compró los boletos carísimos, la que vino a mojarse, aficionados que incluso murieron por su selección. Gracias a la afición, ningún directivo hoy puede colgarse ninguna medalla. No aplaudamos. Esto exijamos”.
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