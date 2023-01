Inusual mensaje de Santi Maratea por la boda de Stefi Roitman: "No me invitaron"

Captura de Pantalla 2022-01-10 a la(s) 18.09.55.png

Luego, mientras no se terminaba de saber si hablaba con ironía o buena onda, agregó: "Divina, me encantó la noticia. Me puso muy contento. Les deseo todo mi cariño a Stefy y a Ricky. No los voy a etiquetar porque es muy cringe. Pero solo quiero expresar el deseo de felicidad en la pareja".

"Si me conocen dirán, '¿qué haces deseándole felicidad a una pareja que se casa?'. Y no, no es que me emociona, es que me parece que estoy muy contento yo. Entonces cuando uno esta muy contento viste que le desea la paz a todo el mundo. Sean felices como puedan, como quieran. Les deseo lo mejor y me llena de emoción verlos felices", cerró.