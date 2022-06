Nueva York: la Justicia le niega el derecho de una elefanta de ser liberada

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nonhuman Rights Project (NhRP) (@nonhuman.rights.project)

La asociación argumentó que la elefanta de 51 años que comparte habilidades cognitivas con los humanos y que está detenida ilegalmente. La ONG, radicada en Florida, comenzó el juicio hace cuatro años. Querían llevar a Happy a alguno de los dos refugios para paquidermos que existen en Estados Unidos. Happy vive sola, en un predio de 0,4 hectáreas.

“Si bien nadie discute que los elefantes son seres inteligentes que merecen el cuidado y la compasión apropiados”, argumentó la jueza Janet DiFiore, presidenta del tribunal. “Happy, como animal no humano, no tiene un derecho legalmente reconocible a quedar en libertad según la ley de Nueva York”, agregó. Otra de las excusas es que el precedente puede derivar en varias peticiones para liberar animales.

La argumentación a favor

“Cuando la mayoría responde: ‘No, los animales no pueden tener derechos’, yo me preocupo por ese animal, pero me preocupa aún más cómo esa respuesta niega y denigra la capacidad humana de comprensión, empatía y compasión” hacia los animales, escribió el juez Rowan Wilson, que votó a favor de la liberación.

La esperanza recae en que, tal como pidió el tribunal de Albany, haya cambios legislativos para reconocer derechos a los animales no humanos, como sucedió en España con una nueva ley que considera a los animales “seres sintientes”.