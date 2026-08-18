Dos cafés, tostadas y un croissant en el Palacio Duhau: el ticket que se volvió viral

El consumo incluyó dos cafés, cuatro tostadas y una pieza de croissant, dando un total de $29.000 (con los cafés a $7.300 cada uno, las tostadas a $9.000 y el croissant a $5.400). Lejos de indignarse, el autor del video valoró la experiencia de manera positiva: "Me parece que están muy bien los precios para ser el Palacio Duhau y la atención es de primer nivel".