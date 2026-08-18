Dos cafés, tostadas y un croissant en el Palacio Duhau: el ticket que se volvió viral
Un influencer fue a merendar al emblemático lugar del barrio porteño de Recoleta y no dudó en mostrar en TikTok cuánto gastó. Mirá.
Reconocido por su imponente arquitectura e icónicos jardines, el Palacio Duhau se consolida como uno de los espacios más distinguidos de Recoleta para quienes desean una experiencia de alta gama. En las últimas horas, este sitio volvió a ser viral en redes sociales gracias a un influencer que mostró cuánto gastó merendando allí.
Con múltiples ambientes dedicados a la cafetería y la pastelería de autor, el histórico hotel quedó ante los ojos de los seguidores del tiktoker @leandro_jacobo, quién publicó lo que pagó por una merienda compartida y se atrevió a calificar la experiencia en el lugar, teniendo en cuenta la relación precio-calidad.
Dos cafés, tostadas y un croissant en el Palacio Duhau: el ticket que se volvió viral
El consumo incluyó dos cafés, cuatro tostadas y una pieza de croissant, dando un total de $29.000 (con los cafés a $7.300 cada uno, las tostadas a $9.000 y el croissant a $5.400). Lejos de indignarse, el autor del video valoró la experiencia de manera positiva: "Me parece que están muy bien los precios para ser el Palacio Duhau y la atención es de primer nivel".
El saldo de $29.000 provocó un alud de interacciones en la plataforma. Con más de 350 mil “me gusta” y superando ampliamente los 3 millones de reproducciones, la comunidad digital se dividió entre quienes consideraron el gasto como un lujo razonable y quienes compararon el menú con las opciones gastronómicas del resto de la ciudad.
Sin lugar a dudas, muchos coincidieron en que hay numerosos lugares en los que se paga lo mismo, sin contar con el lujo y la vista del Palacio Duhau.
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