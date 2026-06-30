De Flores a México: seis jóvenes clasificaron a una competencia internacional de robótica

Robokids: semillero tecnológico desde el barrio de Flores

Ubicada en el barrio porteño de Flores, Robokids Argentina viene impulsando la robótica educativa desde el año 2018, habiendo formado ya a más de 400 estudiantes de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Su metodología pedagógica corre el foco de la teoría tradicional y empuja a los chicos a trabajar bajo metodologías de un equipo de ingeniería real: distribuyendo roles, documentando procesos en bitácoras y resolviendo fallas bajo presión.

Las empresas u organizaciones interesadas en sumarse como patrocinadores podrán hacerlo mediante aportes económicos directos, provisión de equipamiento técnico o cobertura de logística. Bajo la consigna “Ayudanos a representar a la Argentina en robótica”, el equipo busca tender un puente entre el mérito propio y el apoyo comunitario para demostrar el enorme potencial de las nuevas generaciones en áreas estratégicas para el país.