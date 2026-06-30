De Flores a México: seis jóvenes clasificaron a una competencia internacional de robótica
El equipo "RBK7FTC", surgido de la escuela Robokids Argentina, fue seleccionado para competir en el prestigioso FIRST Tech Challenge Mexico Premier 2026. El certamen se realizará en julio, y los chicos lanzaron la campaña solidaria "Rumbo a México" para cubrir los costos de los pasajes y la inscripción.
Un grupo de seis jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires está a un paso de cumplir el sueño de representar al país en una de las ligas juveniles de robótica y tecnología más exigentes del planeta. Tras quedarse con el sexto lugar entre doce exigentes competidores en el certamen regional de Mendoza, el equipo RBK7FTC, perteneciente a la escuela Robokids Argentina, obtuvo el boleto oficial para participar del FIRST Tech Challenge Mexico Premier 2026.
El evento internacional se llevará a cabo del 23 al 25 de julio de 2026 en la Ciudad de México, reuniendo a más de veinte delegaciones de distintos países. Allí, los estudiantes deberán diseñar, ensamblar y programar robots en tiempo real para superar intrincados desafíos de ingeniería, poniendo a prueba no solo su capacidad técnica, sino también su templanza, estrategia y organización colectiva.
El nuevo desafío: conseguir el financiamiento
El plantel nacional está conformado por chicos y chicas de entre 12 y 17 años que llevan meses encerrados en el taller ajustando tuercas, tirando líneas de código y testeando prototipos. Sin embargo, el obstáculo más complejo que enfrentan ahora no está dentro de la cancha de competencia, sino en la búsqueda de los recursos económicos necesarios para concretar el viaje.
Para poder dar el presente en suelo azteca, la delegación necesita costear los pasajes aéreos, el alojamiento, los traslados internos y los derechos de inscripción tanto para los seis alumnos como para sus tutores académicos. Con este fin, Robokids Argentina lanzó la campaña de esponsoreo “Rumbo a México 2026”, orientada a empresas, instituciones y particulares que deseen financiar este proyecto de desarrollo científico.
“No se trata solamente de viajar a una competencia. Es una experiencia formativa que potencia vocaciones, abre oportunidades y fortalece habilidades fundamentales para el futuro profesional de los chicos y las chicas”, enfatizó Álvaro Pertierra, fundador y director de la institución.
Robokids: semillero tecnológico desde el barrio de Flores
Ubicada en el barrio porteño de Flores, Robokids Argentina viene impulsando la robótica educativa desde el año 2018, habiendo formado ya a más de 400 estudiantes de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Su metodología pedagógica corre el foco de la teoría tradicional y empuja a los chicos a trabajar bajo metodologías de un equipo de ingeniería real: distribuyendo roles, documentando procesos en bitácoras y resolviendo fallas bajo presión.
Las empresas u organizaciones interesadas en sumarse como patrocinadores podrán hacerlo mediante aportes económicos directos, provisión de equipamiento técnico o cobertura de logística. Bajo la consigna “Ayudanos a representar a la Argentina en robótica”, el equipo busca tender un puente entre el mérito propio y el apoyo comunitario para demostrar el enorme potencial de las nuevas generaciones en áreas estratégicas para el país.
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