El dolosoro adiós de una zapatería que bajó las persianas por no poder pagar el alquiler: "Cerramos"
Una zapatería anunció su inminente mudanza en julio, por lo que es la última semana para visitar el negocio en la popular zona de compras de Flores.
Durante 15 años la zapatería mayorista Mía Bella se hizo su clientela en la calle Lamarca, en el barrio porteño de Flores, pero la crisis económica dejó el negocio en un momento vulnerable. A la caída del consumo se le sumó el aumento generalizado en los alquileres comerciales, y el cierre no se hizo esperar.
"Este es el último mes que vamos a estar en esta dirección. Nos vamos a mudar, vamos a tener un nuevo showroom así que próximamente vamos a tener noticias", contaron esta semana los encargados de la marca a través de su perfil de Instagram.
El anuncio fue en formato video con planos del local antes abarrotado de mercadería y hoy con cajas prolijamente apiladas, atadas y listas para ser retiradas de la zona de Flores que supo convertirse en un centro comercial mayorista de la moda.
Además del video, el equipo del local escribió un sentido mensaje en sus redes: "Cerramos... nuestro local de Emilio Lamarca, el que por muchos años conocieron, tras aumentos inexplicables se hace imposible seguir bancando la estructura y decidimos mudarnos y hacer showrrom".
Esos "aumentos inexplicables", en el contexto de la crisis económica, pueden incluir desde incrementos en las tarifas de electricidad hasta la suba del aquiler.
Los contratos que tengan un ajuste por IPC en julio subirán un 2,1%, mientras que los actualizados con el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central se acomodarán con el porcentaje acumulado en el lapso estipulado en el acuerdo (entre 8,1% trimestral y 16,7% semestral).
"Vamos a seguir estando en la zona, ¡y con mucha garra para esta nueva etapa! Así que esperamos que nos manden todas sus buenas vibras para este comienzo nuevo. Siempre apostando a lo que más nos gusta hacer fabricar calzado de buena calidad a el mejor precio que vas a conseguir", se despidieron, por ahora, desde la tienda y fábrica de calzado.
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