El dolosoro adiós de una zapatería que bajó las persianas por no poder pagar el alquiler: "Cerramos"

Esos "aumentos inexplicables", en el contexto de la crisis económica, pueden incluir desde incrementos en las tarifas de electricidad hasta la suba del aquiler.

Los contratos que tengan un ajuste por IPC en julio subirán un 2,1%, mientras que los actualizados con el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central se acomodarán con el porcentaje acumulado en el lapso estipulado en el acuerdo (entre 8,1% trimestral y 16,7% semestral).

"Vamos a seguir estando en la zona, ¡y con mucha garra para esta nueva etapa! Así que esperamos que nos manden todas sus buenas vibras para este comienzo nuevo. Siempre apostando a lo que más nos gusta hacer fabricar calzado de buena calidad a el mejor precio que vas a conseguir", se despidieron, por ahora, desde la tienda y fábrica de calzado.