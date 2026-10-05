El rover Perseverance encontró en Marte una roca tan dura que sus taladros no pudieron romperla

Durante su exploración por la región de Lac de Charmes, donde se encontraron las formaciones rocosas mas antiguas del planeta, el rover Perseverance de la NASA se encontró con un obstáculo inesperado. Al intentar perforar un bloque de tonalidad clara en el sector conocido como Idubi, la dureza del material fue tal que los taladros del vehículo robótico no pudieron completar la extracción de muestras.