El rover Perseverance encontró en Marte una roca tan dura que sus taladros no pudieron romperla
El vehículo de la NASA no logró extraer muestras en la región de Idubi debido a la inusual resistencia del material geológico.
Durante su exploración por la región de Lac de Charmes, donde se encontraron las formaciones rocosas mas antiguas del planeta, el rover Perseverance de la NASA se encontró con un obstáculo inesperado. Al intentar perforar un bloque de tonalidad clara en el sector conocido como Idubi, la dureza del material fue tal que los taladros del vehículo robótico no pudieron completar la extracción de muestras.
Previamente, el rover había logrado realizar un parche de abrasión en la superficie de la roca (que sirve principalmente para eliminar el polvo), revelando un patrón inédito con tonos claros y oscuros jamás vistos en la misión. Sin embargo, al pasar a la fase de perforación profunda, la resistencia de la roca obligó al equipo científico a suspender las maniobras.
El secreto de las rocas ancestrales de Lac de Charmes
Las rocas examinadas en esta región datan de una etapa en la que Marte era un planeta joven e hiperactivo, azotado por un continuo bombardeo de asteroides. A diferencia de los sedimentos de antiguos ríos y lagos, estos materiales se formaron por procesos volcánicos de magma enfriado o por el impacto violento de meteoritos.
El análisis de esta zona representa un viaje al pasado remoto del planeta rojo, previo a la formación de los lagos del cráter Jezero.
La búsqueda de respuestas no se detiene
A pesar del contratiempo en Idubi, la misión continúa utilizando un algoritmo de navegación optimizado para desplazarse de forma más ágil entre los afloramientos geológicos.
Actualmente, el Perseverance se encuentra analizando un nuevo objetivo denominado Gardenia, un afloramiento compuesto por fragmentos de rocas más antiguas, con la esperanza de poder perforarlas y conseguir finalmente la cotizada muestra.
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