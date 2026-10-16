Empresa de Inteligencia Artificial que supuestamente provocó el suicidio de adolescentes se declaró en bancarrota

La plataforma de chatbots Character.AI se declara en quiebra tras cinco años de operaciones.

A diferencia de los asistentes de IA tradicionales, Character.AI se especializa en el entretenimiento y las interacciones personales. Sus personajes pueden participar en historias inventadas, interpretar diferentes papeles y desarrollar conversaciones prolongadas que, en algunos casos, generan vínculos emocionales con los usuarios.

Precisamente, estas interacciones provocaron una serie de cuestionamientos sobre la seguridad de la plataforma. En los últimos años, Character.AI recibió demandas de familias que denunciaron que sus chatbots mantuvieronconversaciones perjudiciales con menores de edad y los alentaron a adoptar conductas peligrosas.

Una empresa bajo presión legal por casos de adolescentres

El colapso financiero de Character.AI llega después de más de un año de demandas de familias que responsabilizan a la plataforma por la muerte o el intento de suicidio de sus hijos adolescentes. Una de las causas más conocidas fue iniciada por Megan Garcia, madre de Sewell Setzer III, un joven de 14 años de Florida que se quitó la vida en 2024 tras desarrollar un vínculo emocional con un chatbot de la aplicación.

En octubre de 2025, bajo esa presión judicial y regulatoria, Character.AI anunció que eliminaría por completo las conversaciones abiertas con sus personajes para usuarios menores de 18 años a partir del 25 de noviembre de ese año, y sumó herramientas de verificación de edad con la empresa Persona.

Karandeep Anand, entonces director ejecutivo de Character.AI, lideró esos cambios. Semanas más tarde, Anand dejó la compañía para sumarse a Disney como director de tecnología, junto con varios empleados técnicos de Character.AI.

Qué pasa con la aplicación Character.AI

“Durante el último año, Character.ai dio pasos significativos para sostener y mejorar su negocio frente a vientos en contra legales, regulatorios y operativos”, afirmó Colin Adams, actual director ejecutivo de la empresa, en el comunicado oficial.

Adams agregó que, tras revisar las alternativas disponibles, el directorio determinó que el proceso de venta supervisado por un tribunal ofrece “la mejor oportunidad para maximizar el valor para todos los interesados”.

Character.AI aclaró que la plataforma seguirá funcionando mientras avanza la subasta, que las suscripciones pagas continúan activas y que solicitó autorización judicial para seguir pagando sueldos y a sus proveedores durante el proceso.

El desenlace, sin embargo, depende de que aparezca un comprador dispuesto a quedarse con el negocio completo. La propia empresa lo advirtió sin rodeos: si la subasta no produce una compra que garantice la continuidad de la aplicación, la plataforma será cerrada.